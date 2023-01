Prezzi benzina/ Multe salate per i gestori che non si adeguano alla trasparenza

Da un po’ di tempo si parla dei prezzi della benzina in salita. Il tema più scottante degli ultimi tempi (che sta facendo infuriare i cittadini italiani), riguarda la scelta del Governo Meloni di non prorogare ed eliminare lo sconto sulle accise. Una scelta che ha causato un innalzamento del costo del carburante (a maggior ragione il diesel).

Dietro ogni rincaro c’è una motivazione. Ma il focus di oggi è un altro, parlare di quanto contenuto nel nuovo decreto carburanti che è stato firmato dal Presidente della Repubblica, con la quale sancisce i metodi pubblicitari e i nuovi obblighi dei gestori delle pompe di benzina, per evitare multe salate.

Prezzi benzina: pubblicità più trasparente, che cosa cambia?

I prezzi della benzina dovranno essere obbligatoriamente comunicati tempestivamente al Ministero delle Imprese e del made in Italy. Il nuovo decreto infatti, ci segnala che:

“La frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni saranno definite con decreto dello stesso Mimit da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto“.

I gestori dei distributori non avranno molto tempo a loro disposizione, ma stando alle parole contenute nel documento, le tempistiche sono sufficienti per adeguarsi al sistema, visto che si tratta soprattutto di un invio telematico.

I benzinai che non esporranno il prezzo medio del carburante, rischiano una sanzione che parte da 500€ fino (nei casi più gravi), ad arrivare a 6 mila euro. Ma non si tratta soltanto di multe, visto che si rischia anche la sospensione dell’attività, come si legge nel Decreto:

“Dopo la terza violazione può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a 90 giorni.”

La consultazione dei prezzi della benzina in tempo reale, può esser effettuata accedendo alla piattaforma Governativa dedicata. Una maggior tutela per gli automobilisti che potranno osservare realmente, il costo del carburante medio in quel dato momento.











