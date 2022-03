Prezzi benzina, riduzione accise/ Fino a quando durerà l’effetto Decreto

Prezzi benzina, la riduzione delle accise avrà una durata massima di 30 giorni

Dopo i prezzi della benzina alle stelle, nella notte del 22 marzo 2022 arriva il decreto che propone la riduzione dell’accise. Gli italiani però, si iniziano a chiedere da quando e soprattutto a quanto ammonta la riduzione del costo del carburante.

Di seguito saranno elencati i dettagli estrapolati dalla Gazzetta Ufficiale dopo l’approvazione del decreto legge e ministeriale. All’interno dei decreti si legge che sono state applicate delle “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina“.

Secondo i decreti la riduzione delle accise dovrebbe avere una durata massima di 30 giorni. Dopodiché stando a quanto dichiarato, il prezzo potrebbe abbassarsi ancor di più e superare i 30 centesimi di euro.

Prezzi benzina e riduzione accise: quanto costerà la benzina post decreto

I decreti prevedono che i prezzi della benzina dovrebbero scendere e costare almeno 30 centesimi di euro in meno, per poi continuare a ridurre il prezzo oltre i 30 giorni di proroga. Fino al 31 dicembre del 2022 non sarà più necessario stilare un nuovo decreto per poter abbassare i prezzi del carburante, bensì soltanto un provvedimento ministeriale.

Nei decreti sono state integrate delle apposite norme affinché non vengano effettuate delle manovre speculative, concedendo più poteri al Garante dei Prezzi e allo stesso tempo, alla Guardia di Finanza in modo tale che possa effettuare i dovuti controlli.

Il Governo ha previsto inoltre, l’introduzione del bonus benzina per poter agevolare i lavoratori che viaggiano con i propri veicoli. Il Decreto prevedrebbe 200€ da concedere ai dipendenti come “rimborso carburante”. Il credito non sarà tassato e quindi si parlerebbe di duecento euro netti.

Prezzi benzina: cosa sono le accise sul carburante

I prezzi della benzina in Italia sono tra i più alti rispetto a tutti gli altri paesi dell’Unione Europea. Il problema sarebbe dovuto alle accise presenti nel carburante. Ma cosa sono le “accise”? E per quale motivo costano così tanto?

Sono delle imposte che vengono applicate ai prodotti che si vendono e ai beni commercializzati nel mondo, a cui va aggiunta l’IVA italiana che è pari al 22%, che rende i prezzi del carburante sempre più elevati.

Esistono fin dalla guerra d’Etiopia del 1935–1936, con finalità d’emergenza per poter coprire le spese impiegate nelle missioni, durante le guerre e per i danni causati dai terremoti. Da quando sono state introdotte con il Governo Dini, da allora non sono mai state abolite.

Oggigiorno non avrebbero motivo d’esistere. Ma nel tempo sono state inglobate in un’unica spesa, rendendo difficile la distinzione da poter fare qualora un giorno si pensasse di abolirle definitivamente.

Prezzi benzina senza accise: quanto costerebbe il carburante?

Molti italiani si domandano a quanto ammonterebbe i prezzi della benzina senza accise. La differenza effettivamente – stando a quanto dichiarato dall’Agenzia delle Dogane – sarebbe sostanziale. Ecco quanto influiscono sui prezzi del carburante:

728,40 Euro di accise su 1.000 litri di benzina.

di accise su 1.000 litri di benzina. 617,40 Euro di accise sul gasolio.

di accise sul gasolio. 267,77 Euro di accise sul GPL.

A conti fatti, i prezzi della benzina senza accise sarebbero di 90 centesimi al litro, mentre il gasolio costerebbe poco più di 80 centesimi al litro.











