Prezzi carburante, scendono costi di benzina e gasolio/ -4 centesimi al litro e…

Prezzi carburante: costi leggermente a ribasso

Un venerdì positivo per gli automobilisti in Italia, o quantomeno leggermente meno negativo. Nella giornata di oggi, infatti, sono previsti ribassi sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Mentre le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati vedono un nuovo aumento, con la benzina al secondo consecutivo, in Italia la situazione sembrerebbe essere leggermente migliore nella giornata in corso. La rivelazione di Staffetta Quotidiana, infatti, evidenzia prezzi più bassi in questo venerdì 21 ottobre 2022.

Come viene infatti riportato nel consueto bollettino, questa mattina Eni ha ridotto di quattro centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di due centesimi al litro quelli del gasolio. Un ribasso anche per Tamoil che fa registrare una discesa di un cent/litro sul gasolio. Prezzi leggermente ridotti, dunque, rispetto a quelli abituali che da qualche mese stanno spaventando gli automobilisti italiani.

Prezzi carburante: quanto costano benzina e gasolio

Le medie dei prezzi del carburante, comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, sono stati rilevati ieri mattina, alle ore 8. Facendo un’analisi di circa 15mila impianti, l’osservatorio ha evidenziato le seguenti medie: la benzina self service è a a 1,701 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,706, pompe bianche 1,691), il diesel a 1,890 euro/litro (-1, compagnie 1,890, pompe bianche 1,890).

Parlando invece del servito, la benzina sale a 1,846 euro/litro (-1, compagnie 1,892, pompe bianche 1,753), mentre il diesel sfiora il tetto dei due euro e si stanza sui 2,029 euro/litro (-1, compagnie 2,068, pompe bianche 1,949). Il Gpl servito è a 0,780 euro/litro (-1, compagnie 0,787, pompe bianche 0,771), mentre prezzo record per metano servito, addirittura a 2,707 euro/kg (-54, compagnie 2,848, pompe bianche 2,594). Ancora più alto il corso del Gnl a 2,926 euro/kg (-10, compagnie 3,032 euro/kg, pompe bianche 2,851 euro/kg): a riportarlo è l’Adnkronos.

