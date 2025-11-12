Prezzi case green sempre più alti per l'interesse del settore, ma con mutui green più convenienti.

I prezzi delle case green stanno crescendo in misura sproporzionata. Rispetto agli immobili in classe energetica inferiore alla B, il loro valore si aggirerebbe su un +44%, nonostante i mutui per questo genere di unità siano convenienti.

Il rapporto è stato studiato da 3 aziende del settore, 24Max, Yard Reaas e Remax Italia, con il titolo “Real Estate Data Hub“, all’interno del quale vengono indicate le proiezioni di mercato.

I prezzi delle case green sono sempre più alti

I prezzi delle case green stanno crescendo sempre di più. Oggi il valore toccato è al +44%, e nei primi 3 mesi di quest’anno soltanto a Roma e a Milano il costo di vendita è aumentato rispettivamente del 3% e del 9%.

Il quadro complessivo italiano è pressoché tragico. Il 75% degli immobili sono nelle peggiori classi (E, F e persino G), soltanto il 15% coinvolge un lieve miglioramento (C e D), ed infine il 10% resta nella A e nella B.

Il mercato per le abitazioni in classi energetiche migliori è soggetto ad un forte aumento per via di alcuni fattori importanti, tra cui: la crescita d’interesse e la minor disponibilità di offerta.

Il costo medio aggiuntivo rispetto agli immobili in classi più scadenti è di circa 500€ per ciascun metro quadrato.

Mutui green che convengono

Anche se il costo di una casa green risulterebbe più alto rispetto al mercato generale, i mutui sottoscritti per queste case riqualificate sarebbe molto conveniente. Il rapporto dello studio evidenzia almeno il 15% di risparmio sulle rate mensili, e un azzeramento delle spese di perizia e istruttoria.

Per farsi un’idea migliore, un mutuo sottoscritto per una casa venduta in classe energetica A oppure B, il TAN potrebbe aggirarsi sui 2,19%, ben distante dal quasi 3% attuale.

In linea generale la proiezione del mercato sul tema “rinnovabile”, è positiva. Chi si ritrova con un appartamento in classe E, F oppure G, potrebbe subire nel tempo un grande deprezzamento strutturale, con perdita economica impattante.