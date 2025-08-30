I prezzi dei libri scolastici sono in costante crescita, e per le famiglie i costi sono sempre più insostenibili. Anche l'Antistrust l'ha confermato.

I prezzi per comprare dei libri scolastici (e non solo) sono destinati a salire. Di recente l’Antistrust ha condannato l’editoria italiana per questi incrementi spropositati e promozioni eccessivamente limitate.

Oggi il costo medio dei libri degli studenti che frequentano le scuole medie ammonta a 580€, mentre per chi frequenta le superiore l’impegno economico aumenta a 1.250€ (è possibile aiutarsi con alcuni metodi di risparmio).

I prezzi sui libri scolastici aumentano del 2,8%

Quest’anno i prezzi sui libri scolastici hanno raggiunto un aumento importante del 2,8%, un dato ben superiore all’inflazione che invece si è attestata all’1,8%. Il confronto si ampia notevolmente se si da uno sguardo ai costi per chi va alle superiori.

Rispetto agli anni passati, ovvero 2022 e 2023, il gap aumenta rispettivamente all’11,9% e al 6,7%. Rispetto ai prodotti monitorati, sembra andar meglio (seppur sotto aumento dell’1,5%), per le risme di carta e i quadernoni.

Ma facendo un salto nel passato l’andamento è comunque negativo, con oscillazioni di prezzo critiche che vanno dal+7,5% fino ad arrivare ad un drammatico 20,3%.

Altri costi didattici da non sottovalutare

Aumentano perfino gli accessori e gli strumenti didattici per studiare: rispetto all’anno scorso gli evidenziatori, le matite e le penne costano il 6,9% in più.

Mentre registrano dei dati peggiori anche gli alloggi destinati agli universitari (con il +6% di spesa).

I ricavi dell’intera categoria in dieci anni sono cresciuti in maniera importante, almeno il +13%. Inoltre l’era digitale non ha comportato ciò che si è sempre voluto: meno libri cartacei e più Ebook (che sono consegnanti in licenza e non possono esser né venduti e neppure acquistati dagli allievi).

Il consiglio dalle associazioni per risparmiare

Anche quest’anno l’Unione Nazionale Consumatori ha rilasciato dei suggerimenti utili a risparmiare sul costo dei libri. Il primo tips è comprare negli ipermercati, qui i i testi potrebbero costare il 15% in meno rispetto agli altri esercenti.

Le altre due soluzioni potrebbero essere di acquistare i libri negli e–commerce oppure optare per la seconda mano (in tal caso si potrebbe spendere perfino la metà in meno).