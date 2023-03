Prezzi libri scuola primaria 2023-2024, pubblicato il Decreto/ Ecco il listino

E’ stato pubblicato il decreto del ministero dell’istruzione che stabilisce quali saranno i prezzi dei libri di scuola per la primaria in vista dell’anno scolastico 2023-2024, quello che scatterà a settembre di quest’anno. Il decreto ministeriale 781/2013, così come fatto sapere dai colleghi di OrizzontiScuola, ha definito i tetti di spesa massimi in conformità con l’articolo 15, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e sue successive modificazioni. Nello stabilire i prezzi si è deciso di tenere conto dei diritti patrimoniali che spettano all’autore dei libri stessi nonché all’editore, e anche della riduzione dei costi che sono derivanti dalla transizione verso il digitale e infine della disponibilità dei supporti tecnologici per gli studenti.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA OLANDA/ Quote: Mike Maignan in copertina

Come riferito da dall’articolo numero 3 del Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca del 27 settembre 2013, n. 781, si è verificata una riduzione del 10 per cento se i testi adottati sono disponibili sia in cartaceo quanto in digitale, mentre i tetti di spesa sono stati ridotti del 30% se i testi sono disponibili solo in formato digitale con contenuti digitali integrativi.

Risultati Torneo di Viareggio 2023, classifiche/ Si scende in campo! Diretta gol live

PREZZI LIBRI SCUOLA PRIMARIA 2023-2024: PER IL QUARTO ANNO SI SPENDERANNO 52,81 EURO

Ma vediamo nel dettaglio i prezzi dei libri, cominciare dalla classe prima della scuola primaria, dove il libro della prima classe costerà 12,81 euro, quindi religione a 7,87 euro, e lingua straniera a 3,87 euro. Per la seconda classe bisognerà invece acquistare il sussidiario a 17,95 euro e la lingua straniera a 5,79.

Per la terza classe, invece, sussidiario a 25,65 euro, lingua straniera a 7,74. In quarta classe, sussidiario dei linguaggi a 16,59 euro, sussidiario delle discipline a 20,61, religione a 7,87, lingua straniera a 7,74. Infine per la quinta classe della scuola primaria, sussidiario dei linguaggi 20,13 euro, sussidiario delle discipline 24,01, lingua straniera 9,68. La classe più “cara” sarà quindi la quarta per un totale di 52,81 euro. L’anno meno caro sarà invece, sarà il secondo, quando i genitori dovranno sobbarcarsi una spesa pari a 23,74 euro.

Diretta/ Serbia Italia U21 video streaming tv: amichevole di lusso a Belgrado

© RIPRODUZIONE RISERVATA