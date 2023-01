Prezzi online e offline/ Prezzi su internet “folli”, quando riconoscere sconti reali

Tra i prezzi online e offline la differenza è sostanziosa. Ci ritroviamo spesso a dover rispondere alle perplessità dei consumatori finali, che non sanno per quale motivo su molti e-commerce il costo iniziale non resta uguale come invece accade negli store sul territorio. I fattori che determinano il cambiamento sono tanti.

Il più delle volte sono sconti imposti dai proprietari, senza un motivo vero e proprio. Queste “promozioni”, vengono percepite talvolta come delle strategie di marketing fraudolente, ma in realtà i motivi che si celano dietro queste decisioni, sono molteplici.

Prezzi online e offline: cosa cambia?

Abbiamo anticipato che tra i prezzi online e offline vi è una grossa differenza. Per mettere un punto sulla questione, abbiamo voluto elencare la maggior parte dei fattori che potrebbero determinare il prezzo finale al momento dell’acquisto:

Competitività lato merchant: l’online – rispetto all’offline – consente di modificare più facilmente i prezzi, allo stesso tempo, costringe gli imprenditori digitali a dover interfacciarsi con molti più concorrenti. Semplicità di variazione: grazie a semplici e pochi click, è possibile modificare istantaneamente i prezzi di listino, al contrario dei negozi dove si impiegherebbe molto più tempo per l’attività da delegare completamente ai dipendenti, o occuparsene in prima persona. Cambiamento repentino di interesse: visto che i trend online si modificano con grande velocità, l’addetto al marketing online, terrà conto di tali cambiamenti, prevedendo anticipatamente l’idoneità dell’offerta, che potrebbe aumentare o salire in base alla condizione in cui ci troviamo.

Ma a fronte degli aspetti appena rivisti, non mancano anche gli sconti di marketing che trapelano come tali, senza però, esserci un effettivo cambiamento rispetto al prezzo di listino. Per essere più precisi, faremo un esempio pratico.

Riportiamo un caso reale su Food & Drink, riguardo la vendita di cialde da caffè. In un giorno si sono verificati più di 20 mila cambi di costo, su 3 mila prodotti a listino, i cui picchi giornalieri hanno superato le due mila variazioni di costo per prodotto.











