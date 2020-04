Prezzo benzina oggi, quanto costa?/ “Mai sotto 1.20 euro al litro, a breve rimbalzo”

Pubblicità

Fra le numerose consegue dell’epidemia da coronavirus, il crollo del prezzo del petrolio, e di conseguenza, del prezzo della benzina e del gasolio. Con le auto ferme nei garage per circa 4 miliardi di persone, sono in pochi quelli che si recano a fare rifornimento, e con la domanda che è crollata, è caduto in maniera vertiginosa anche il costo dello stesso carburante. A riguardo ne ha parlato stamane ai microfoni del quotidiano La Stampa, Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia (azienda leader nel campo della consulenza energetica), che ha in parte spento l’entusiasmo dei consumatori italiani, dicendo: «Da noi il prezzo può scendere di 20 centesimi, ma con le tasse il litro non va sotto 1,20 euro. Durerà poco, e poi saremo colpiti da un tremendo rimbalzo all’insù del costo dei carburanti». Ci sono comunque dei benefici indiretti, a cominciare dal fatto che il trasporto su gomma costa di meno per ovvi motivi, nonché una riduzione delle bollette: «Tutto quello che viene trasportato su gomma, cioè quasi ogni bene di consumo, godrà di prezzi di trasporto inferiori, e perciò (in teoria) di un costo finale più basso, ammesso che chi vende decida davvero di riversare una parte dei benefici sul consumatore, e di non intascare tutta la differenza. Poi le bollette elettriche e quelle del gas del prossimo trimestre arriveranno a prezzi stracciati».

PREZZO BENZINA GIU’, RECORD NEGATIVO PER IL METANO

Tanti però gli aspetti negativi, come ad esempio un tracollo della produzione di energie rinnovabili: «Sento molti ambientalisti – prosegue ancora Tabarelli – gioire per il tracollo dell’odiato petrolio, ma con il greggio regalato si prospettano prezzi dell’elettricità così bassi che la produzione di energie rinnovabili andrà fuori mercato. Anche l’auto-produzione, molto diffusa in Italia, finirà al tappeto». Altri rischi? Che le aziende smettano di fornire all’Italia il metano: «Ormai il prezzo del metano è così basso che quasi equivale al costo di trasporto dalla Russia, dalla Norvegia, dall’Algeria. Se va avanti così questi Paesi smetteranno di mandarci il loro gas, per non rimetterci. Dai fornelli delle cucine italiane non uscirà più nulla». Ma come detto in apertura, questo crollo dei prezzi provocherà poi un forte rimbalzo verso l’alto quando terminerà l’emergenza: «L’effetto di questa crisi è distruttivo. Ci sarà un crollo della produzione mondiale di petrolio, e a scadenza questo provocherà un rimbalzo dei prezzi del barile tanto forte quanto è stata forte l’attuale caduta». Quando questo accadrà non è dato saperlo: «In autunno? Temo che possa succedere anche prima, già quest’estate, cioè nel giro di un paio di mesi».



