Il prezzo della benzina torna a salire, e ora i dati del MIMIT ci dicono in quali Regioni costa di più e in quali meno.

Il prezzo della benzina – come da recenti listini – torna a salire. Soprattutto in alcune zone, come l’autostrada, dove perfino la modalità “fai da te” ha raggiunto dei costi molto alti.

Una novità che arriva dopo l’ultima decisione di allineare le accise tra benzina e diesel, aggravando le spese a danno degli automobilisti. Ma quanto costa attualmente il carburante? E quali sono le aspettative future?

Il prezzo della benzina continua a crescere

Grazie ai dati emersi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Codacons ha analizzato il prezzo della benzina nelle varie Regioni del Bel Paese. Confrontando 11 località si può osservare un rialzo di molti punti percentuali, toccando 1,760€ per litro.

Costi fai da te della benzina

Regione Carburante Prezzo al litro Basilicata Benzina 1,734 € Provincia di Trento Benzina 1,734 € Calabria Benzina 1,730 € Sicilia Benzina 1,725 € Puglia Benzina 1,721 € Valle d’Aosta Benzina 1,719 € Liguria Benzina 1,718 € Friuli-Venezia Giulia Benzina 1,712 € Sardegna Benzina 1,711 € Molise Benzina 1,706 €

Dov’è possibile risparmiare?

Regione Carburante Prezzo al litro Toscana Benzina 1,685 € Lazio Benzina 1,686 € Piemonte Benzina 1,687 € Veneto Benzina 1,687 € Lombardia Benzina 1,690 € Marche Benzina 1,690 € Lombardia Benzina 1,690 € Emilia-Romagna Benzina 1,692 € Umbria Benzina 1,693 € Abruzzo Benzina 1,698 € Campania Benzina 1,700 €

I prezzi nelle autostrade

I recenti dati del MIMIT hanno dimostrato come nelle autostrade il costo della benzina si sia alzato. Il record si sarebbe attestato nella A21, in direzione Torino – Piacenza, dove la media è risultato 2,349€ per ciascun litro.

Poi nella A4 (direzione Torino – Trieste), e presso la A1 (Milano – Napoli), la tariffa si è ridotta tornando a 2,299€ (al litro).

L’allineamento delle accise, lo ricordiamo, comporterà ad un aumento del diesel e una lieve riduzione della benzina (di almeno 4 centesimi di euro). In Italia circolano nel territorio 16,6 milioni, impattando negativamente l’intero parco auto.

Un rincaro che graverà sulle tasche di molti automobilisti, che avevano puntato inizialmente sul carburante che gli avrebbe permesso di risparmiare un bel po’ di soldi, ora però, questo gap si sta riducendo.