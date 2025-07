Ultimamente (in tutto il mondo), il prezzo del burro potrebbe vedere un rialzo spropositato. I motivi però, sono molteplici: dal cambiamento climatico ad una forte riduzione nella produzione del prodotto lattiero caseario. I segnali d’allarme sono piuttosto significativi, non risparmiando alcun territorio.

Le prime analisi sono state condotte dall’US Department of Agricolture, il quale è stato appurato come l’aumento del consumo del burro sia in scala mondiale. Il dato riporta un +2,7%, e una importante crescita sull’esportazione a carico della Nuova Zelanda e dell’Europa.

Prezzi affitti/ Rincari in tutta Italia, ma la domanda scende: i dettagli

Il prezzo del burro è destinato ad aumentare

Il prezzo del burro potrebbe salire ancora di più. E anche se sia l’Europa che la Nuova Zelanda, da sole sono in grado di produrre il 70%, lo sforzo non potrebbe garantire un listino calmierato del prodotto. Dai costi evinti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura si nota un +20,7% rispetto all’anno scorso.

Rimborso spese per trasferta/ All'estero vanno bene i contanti: le regole

I consumi e le abitudini alimentari cambiano per tutti, compreso l’Asia che rispetto a tanti anni fa è sempre più incline a mangiar burro. I dati ci dicono che le richieste salgono rispettivamente del 6% dalla Cina, il 4% da Taiwan e il 3% dall’India.

Durante una intervista al Sole 24 Ore, Michele Falzetta, ovvero general manager di Latteria Soresina, ha riferito la sua preoccupazione per il burro, che oltre ad una prevedibile e concepibile aumento del prezzo del prodotto, i rischi sono associati anche alla sua minor produzione, paragonata alla crescente richiesta del consumo.

Adempimento collaborativo/ Un regime alternativo e accessibile: i vantaggi

I cambiamenti climatici

Il cambiamento climatico è un effetto collaterale che si ripercuote in tanti ambiti, soprattutto nella produzione del burro. Infatti, tra la riduzione dei pascoli e il caldo estremo presente nei campi di alcune Nazioni, la difficoltà di fornire lattiero caseario per “tutti” è sempre più complessa.

Anche se il prezzo del burro sta aumentando ancora, in realtà il disagio del settore va avanti da almeno 8 anni.

Ma le conseguenze si complicano se si valutano le diffusioni batteriche riguardo alla “lingua blu” e alla dermatite nodulare che possono contagiare le mucche.