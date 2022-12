Prezzo dei vini italiani/ Paese diviso tra due fuochi: GDO “non vuole rincari”

Il prezzo dei vini italiani potrebbe salire come qualsiasi altro bene. Non si tratta di una decisione esclusivamente presa nel nostro Bel Paese, ma di un aumento generale dei costi. La causa maggiore è associabile all’inflazione, che a sua volta è stata innalzata post guerra tra Russia ed Ucraina.

Il carovita sta mettendo in ginocchio tante famiglie italiane. La questione diventa sempre più spinosa, soprattutto per le cantine che vendono vini, che si trovano a combattere una guerra senza frontiere: da un lato, l’imposizione quasi obbligata, ad alzare il prezzo del listino dei vini. Dall’altra, la GDO che non vorrebbe nessun aumento.

Prezzo dei vini italiani: crescerà per davvero?

Il prezzo de vini italiani potrebbe esser costretto a salire per via dei rincari sulle materie prime e materiali (soprattutto il vetro). Sulla vicenda sono intervenute due note aziende vitivinicole, che riportano i seguenti nomi: Federvini e Unione italiana vini. La loro idea o meglio definirla paura, è che:

«Il nuovo anno si aprirà con un nuovo aumento dei prezzi del vetro di circa il 20%. Il nuovo incremento chiesto dai fornitori si aggiunge al +48% riscontrato nel corso del 2022. Numeri che rischiano di far piombare in recessione un comparto fin qui in buona salute».

La Grande distribuzione organizzata, sempre più intenzionata a fermare l’aumento del prezzo dei vini italiani e non solo, vorrebbe imporre una moratoria per un periodo medio lungo, che va da un minimo di 4 a circa 6 mesi. Ma quella della GDO, a detta di molte imprese vitivinicole sarebbe “impossibile”.

Ecco la dichiarazione di Uiv e Federvini:

«Una richiesta insostenibile, considerando che già nel 2022 le aziende del vino hanno assorbito gran parte dei forti aumenti di energia e materia prime: continuare così significa perdere marginalità e redditività».

Per affrontare una questione così delicata sul prezzo dei vini italiani e sul futuro delle cantine, occorre mettersi d’accordo con tutta la filiera.











