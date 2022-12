Prezzo del gas/ Discesa pre Natale: la Lombardia tra le più graziate

Il prezzo del gas sta segnando una brusca caduta (in senso positivo), che fa ben sperare gli italiani. Anche se in alcune zone del Meridione il Natale sta regalando giornate calde e con un clima mite, un’altra generosa offerta sembrerebbe provenire proprio dalla quotazione della fornitura di gas.

Infischiandocene delle parole dettate da Alexander Novak, Vicepresidente del governo della Federazione Russa, il prezzo del gas è in discesa, specialmente il Lombardia che da sempre, è stata la Regione (a causa dei consumi elevati), più penalizzata di tutta Italia.

Prezzo del gas in calo: una felicità per i lombardi

Il prezzo del gas è in calo, anche se le previsioni iniziali, quelle dove si voleva stabilire il tetto del gas, sembravano farci credere di affrontare il peggio. In realtà, se la quotazione non fosse calata di costo, in Lombardia più che un regalo, ci sarebbe stata una stangata.

Ad esempio, solitamente i lombardi pagavano circa 792€ all’anno sul mercato di maggior tutela, contro la media italiana di 723€. Oppure sul mercato libero, in Lombardia si stima una media di 725€ rispetto ai 669€ del resto di Italia.

Ad Amsterdam, in Olanda, il Ttf segna un calo pari all’8,2%, che si ferma a 83,9€ sotto il livello di 88€ che invece era stato raggiunto il 23 febbraio poco prima che l’ucraina venisse invasa.

Il prezzo del gas per uso domestico viene regolamentato dall’Autorità garante su stima mensile, e si tiene in considerazione per le fornitura di tutela. In Lombardia il prezzo del gas a metano è fissato da Arera, pari allo 0,975840€/Smc.

Riduzione dei costi a parte per via della quotazione del gas a prezzo ridotto, la si deve anche all’imposizione del price cap raggiunto in questi ultimi giorni. Da questo mese, si dovrebbe prospettare una riduzione importante in bolletta, che farà rasserenare italiani e non.

Speriamo quindi, che il prezzo del gas sia sempre più in discesa.











