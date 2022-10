Prezzo del latte 2022/ Aumento folle: quasi 2 euro al kg, produttori preoccupati

Il prezzo del latte già nel 2022 registra degli aumenti impressionanti. A breve però, stando a quanto dichiarato da due produttori molti noti, il prezzo al chilo non tarderà ad arrivare a costare due euro. Una follia per i consumatori finali, che sono già all’estremo per via dei rincari su tutti gli altri prodotti.

Il carovita ci metterà in difficoltà nel 2023, dove per riuscire a pagare le utenze domestiche e gli altri prodotti, occorrerà guadagnare di più. Restare nella speranza che il Governo attui dei prezzi calmierati, sarebbe come aspettare che qualcuno arrivi alla nostra porta regalandoci soldi.

Prezzo del latte 2022: produttori e consumatori all’estremo

A dichiarare l’aumento del prezzo del latte 2022, sono stati i produttori Lactalis e Granarolo, il quale hanno fatto presente che il costo al kg arriverà a 2€. L’associazione dei consumatori Codacons, ha stimato – in base alle sue analisi – che in un anno, il listino è rincarato del 19%.

Questo aumento improvviso e ai prezzi attuali, porterà le famiglie italiane a frequentare sempre più discount per risparmiare soldi, e potrebbe essere un problema per pagare i prodotti a cui siamo abituati consumare quotidianamente.

Prima che nel 2023 il prezzo del latte arrivi davvero a 2 euro, potrebbe esserci un aumento graduale. Attualmente, il costo medio è di 1,20€, ma su alcuni scaffali del supermercato il prodotto riusciamo a trovarlo anche a 1,75€/1,80€.

Paolo Zanetti, Presidente dell’Associazione Italiana Lattiero Casearia (Assolatte), fa notare che le difficoltà non ci sono soltanto per i consumatori, ma anche per chi commercializza i prodotti che dovranno far conto al fatto che:

“I trasformatori stanno facendo i conti con gli aumenti di tutti gli altri fattori di produzione: i costi energetici sono altissimi, il prezzo di cartoni, plastiche e imballaggi”.

Gli aumenti sarebbero persino più elevati rispetto a quelli constatati con l’attuale tasso di inflazione in Italia. Speriamo soltanto, che il prezzo del latte nel 2022 non aumenti subito come previsto dalle aziende.











