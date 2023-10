Prezzo del pellet 2023/ Costo in calo e bonus: come pagare meno (13 ottobre 2023)

Il prezzo del pellet 2023 nonostante sia subendo dei cali (quanto meno rispetto ai precedenti rincari assoggettati a livello globale), può essere pagato ancora meno grazie al bonus promosso dal Governo Meloni. Si tratta di una misura che agevolerà sia i consumatori finali che le industrie del pellet.

Il costo del pellet si è ridotto notevolmente grazie alla manovra finanziaria del Governo, che ha portato l’IVA da applicare alla biomassa dal 22% al 10%. A rendere noto il prezzo aggiornato del combustibile è il gruppo Pellet ENplusdi Aiel: il tariffario oggi è 6,19€ a sacco, rispetto ai precedenti 9,31€ di gennaio del 2023.

Prezzo del pellet 2023: come sfruttare il bonus

Come abbiamo visto, il prezzo del pellet nel 2023 sta calando notevolmente. Per chi vorrebbe installare un impianto più moderno ed ecologico (ricorrendo ad esempio alle stufe in pellet), potrà farlo sfruttando il bonus.

Al momento per realizzare quanto detto, può essere sfruttata una delle seguenti agevolazioni: l’Ecobonus al 50%; il bonus di ristrutturazione, il conto termico o ancora il Superbonus al 90%. Tutti gli incentivi hanno la finalità di migliorare l’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento e degli edifici.

Le stufe a pellet sono definite più efficienti e sicure. Si potrebbe sfruttare perfino il bonus mobili, che garantisce una detrazione al 50% su un costo massimo di 8.000€. Per poter beneficiare di questa agevolazione, non occorre dover effettuare degli interventi così impattanti e significativi.

Infatti, è possibile svolgere degli interventi di manutenzione straordinaria, miglioramenti energetici dell’abitazione, e sostituzione di impianti di stufa a pellet, senza la necessità di ricorrere ad ulteriori ristrutturazioni più estese.

Questi bonus per il pellet e le altre misure svolte a migliorare l’efficienza energetica, favoriranno notevolmente la transizione energetica a cui siamo soggetti. Suggeriamo di sfruttare il più possibile quante più misure agevolative possibili, cosicché si possa aiutare anche a ridurre l’impatto ambientale (con tutte le conseguenze a cui stiamo assistendo).

