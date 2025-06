Ieri è stata presentata la Relazione annuale dell'Arera, l'Autorità di regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente

È stata presentata ieri la Relazione annuale dal Presidente Stefano Besseghini in cui si delinea lo stato dei servizi e l’attività svolta dall’Arera (Autorità di regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente) nel 2024. Nel giudizio sull’operato complessivo del Regolatore, si sottolinea come seppur in un clima complicato da grande incertezza, tutti i settori – da quello idrico ai rifiuti – hanno compiuto dei passi avanti.

Tra gli auspici del Presidente quello di riuscire a promuovere nel mercato elettrico una concorrenza efficace per far sì che le potenzialità delle dinamiche concorrenziali portino al consumatore finale assieme alla fornitura di energia anche servizi a reale valore aggiunto e, non meno importante, a ridurre l’importante differenza che ancora oggi si riscontra tra i prezzi del mercato libero e la sottostante struttura di costi che penalizza le fasce più deboli.

Mentre le necessità dei consumatori in difficoltà economica sono intercettate dallo strumento del bonus sociali per l’elettricità e il gas, l’Autorità riconosce che esiste una fascia di consumatori tecnicamente non poveri, ma in cui il peso del costo energetico è rilevante e per i quali si fatica a trovare strumenti con cui intervenire in modo strutturale.

Il tema del costo dell’energia costante di quasi tutte le relazioni annuali viene affrontato non solo dal punto di vista del mix penalizzato dalle forti importazioni di materia prima, ma anche dalla prospettiva del meccanismo di formazione del prezzo all’ingrosso distorsivo della differente struttura di costi. Nel ribadire la complessità connesse si riconosce l’esigenza di un’evoluzione del disegno del mercato a pronti realizzando un disaccoppiamento della remunerazione delle due fonti – rinnovabile e fossili – che contribuiscono in modo indifferenziato alla medesima fornitura dell’energia elettrica.

Solare, eolico e idro presentano una struttura di costi marginali di generazione quasi nulli e vengono remunerati al costo di generazione delle centrali a gas (con costi marginali elevati); in sovrappiù la crescente quota di fonti rinnovabili presenti nel mercato trascinano l’aumento più che progressivo dei costi legati agli investimenti in capacità e sviluppo delle reti, nei sistemi di flessibilità e accumulo di investimenti in capacità, che gravano in bolletta sotto la voce degli oneri generali.

A distanza di quasi un anno (1 luglio 2024) dal passaggio di oltre 3,6 milioni di consumatori non vulnerabili transitati, con il minor disagio, dal servizio a Maggior Tutela a quello di Tutele Graduali, si è concluso il processo – durato una ventina di anni – di perfezionamento del mercato libero. Per prevenire l’asimmetria informativa il Regolatore prosegue il suo impegno a garantire maggiore trasparenza nei rapporti contrattuali fornendo misure e strumenti a tutela della consapevolezza del consumatore: uno fra tutti il Portale delle Offerte. Strumento affidabile e imparziale che consenta il confronto di tutte le offerte di energia elettrica e gas naturale disponibili sul mercato.

Tuttavia, il traffico del sito istituzionale e indipendente è stato inferiore a quello dei comparatori commerciali che beneficiano di intense e continuative campagne pubblicitarie e, non ultimo, offrono un’esperienza utente più coinvolgente con funzionalità aggiuntive come la possibilità di sottoscrivere contratti direttamente attraverso il sito.

Tuttavia, prevale nei consumatori domestici un consolidato scetticismo, spesso accompagnato da disinteresse e dal convincimento che pochi o nulli siano gli strumenti a disposizione per ottenere una fornitura a prezzi ritenuti “corretti”. D’altro canto, questo disorientamento rappresenta anche la reazione alle aggressive pratiche di teleselling (il fenomeno della vendita di contratti luce e gas tramite telefono). Da gennaio, grazie all’intervento di Arera in collaborazione con Agocom, sono entrate in vigore nuove regole che vietano la conclusione di contratti telefonici per la fornitura di energia. Questo significa che, sebbene le chiamate promozionali possano ancora essere effettuate, non sarà più possibile stipulare contratti direttamente al telefono.

Sono attesi per fine mese i risultati dell’indagine conoscitiva sui mercati elettrici nazionali avviata dal Regolatore lo scorso ottobre con l’obiettivo di valutare gli esiti di tali mercati e identificare eventuali criticità o anomalie che intralcino un contesto competitivo.

