Successivamente alle fluttuazioni di mercato il prezzo oro 2025 torna ad essere stabile, nonostante le forti volatilità che l’intero settore sta subendo, anche a causa dei dazi rincarati volutamente dal presidente Donald Trump.

E a possedere la maggior parte delle riserve di metallo sono proprio gli Stati Uniti d’America, con ben 8.133,46 tonnellate, che rappresentano il 50% della detenzione tedesca (che ha 3.351,53 tonnellate).

Nei momenti di crisi detenere l’oro è indispensabile. Non è un caso che venga trattato come bene rifugio, e non è neppure una coincidenza che i Paesi cercano di possedere più metallo prezioso possibile proprio per far fronte alle criticità finanziarie dettate da un periodo storico volatile o preoccupante. Soltanto rispetto all’anno scorso l’oncia è cresciuta del 24%.

Prezzo oro 2025 stabile e Italia in fondo al podio

Anche se il prezzo dell’oro in questo aprile 2025 è tornato “stabile” e nonostante le difficoltà legate alle conseguenze sui dazi e le tensioni geopolitiche, l’Italia si piazza tra gli ultimi posti a causa delle poche riserve auree, con soltanto 2.451,84 tonnellate.

In termini economici il metallo prezioso nel nostro Bel Paese detiene appena il 10% del PIL, mentre l’oro “praticamente” è conservato all’interno dei caveau della Banca di Italia, mentre le restanti riserve si trovano nei depositi bancari siti all’estero ma reputati “affidabili”.

Paese Oro posseduto (in tonnellate) Stati Uniti d’America 8.133,46 Germania 3.351,53 Francia 2.437 Italia 2.451,84 Cina 2.279,56 Svizzera 1.039,94 India 876,18 Giappone 845,97 Paesi Bassi 612,45 Polonia 448,23

A proposito della Cina, è importante sottolineare che nonostante la sua 5° posizione in classifica, è la prima nazione a produrre più oro in tutto il mondo.

In un periodo turbolento, la Deutsche Bundesbank – secondo quanto detto da Michael Jäger – dovrebbe agire tempestivamente al fine di verificare che i lingotti d’oro siano realmente depositati all’interno della banca.

Una voce di corridoio di Elon Musk e Donald Trump ha fatto trambusto, visto che gli stessi hanno messo in dubbio che i lingotti d’oro esistessero realmente e fisicamente nei rispettivi caveau delle banche.