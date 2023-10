Prezzo pellet 2024/ Bonus in scadenza e nuovi rincari: come prevenire? (18 ottobre 2023)

In vista dei rincari, il prezzo del pellet nel 2024 potrebbe preoccupare moltissimi italiani che ad oggi hanno usufruito di questo biocombustibile. Si tratta di un combustibile che non solo è molto economico, ma è anche efficiente. La notizia più negativa è legata all’addio al bonus pellet a fine anno 2023.

Il bonus pellet attuato fino ad oggi, ha permesso a tantissimi italiani di poter risparmiare soldi grazie alla riduzione dell’IVA per coloro che hanno comprato questo biocombustibile. A fine anno però (dicembre 2023), tale imposta tornerà al 22%, con conseguente aumento dei prezzi.

Prezzo pellet 2024: il costo stimato come previsione

Il prezzo del pellet nel 2024 potrebbe essere tra 230€ e 280€ a tonnellata, con una media nazionale di 250€ a tonnellata (poco meno dello scorso inverno, quando il costo era 260€ a tonnellata). Un dato positivo visto che i prezzi dell’elettricità, gas e petrolio, potranno crescere nuovamente, toccando i 40€ al megawattora.

Nel frattempo, sia l’associazione Assoutenti, a tutela dei consumatori, che Adolfo Russo (Ministro delle Imprese), stanno allertando l’intero Paese (Europa inclusa), di quello che ci attende: un inverno pieno di rincari globali con aumenti significativi.

Sulla base della previsione stimata dagli esperti, i rincari energetici e del gas, potrebbero ammontare a circa il 15% in più rispetto ai costi attuali. Se dovessimo fare un esempio pratico, potrebbero quantificarlo in una spesa di circa 115€ annui per l’elettricità, con un prezzo annuale di 879€. Sul gas invece, il rincaro potrebbe ammontare a 199€, toccando i 1.526€.

Prezzo pellet 2024: poco tempo per sfruttare il bonus

Abbiamo appurato – secondo le stime dell’Aiel – che il prezzo del pellet nel 2024 vedrà ridursi lievemente (non certo del 40% come quest’anno, data la riduzione dell’IVA). Ma visto che il bonus pellet terminerà a dicembre 2023, converrà attrezzarsi e comprare più biocombustibile possibile.

I fattori che influenzano il prezzo del pellet sono molteplici: dall’IVA applicata alle condizioni climatiche della stagione di riferimento, dall’inflazione alle politiche governative.











