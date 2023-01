Prezzo RC auto 2023/ Aumenti per oltre il 3%: le Regioni e automobilisti penalizzati

Con tutti gli aumenti, la paura che il prezzo della RC auto nel 2023 possa aumentare è molto alto. Secondo una stima, 815 mila automobilisti vedranno aumentare il loro costo assicurativo a causa dell’alto tasso di inflazione registrato nell’ultimo periodo.

Dopo il taglio delle accise sulla benzina nel mese di dicembre, anche il costo del carburante è tornato a salire. Quindi, le preoccupazioni delle famiglie italiane crescono sempre di più: caro vita, aumento del costo della benzina, spese dei pedaggi innalzati e adesso si ci metta anche la polizza RCA.

Prezzo RC auto 2023: a chi sono destinati gli aumenti?

Il prezzo della RC auto nel 2023 è in aumento, ma non per tutti. Un piccolo spoiler che solleva gli animi degli automobilisti che di per sé sono preoccupati per tutte le spese in aumento. Quindi, un inizio anno con una novità che avremmo voluto risparmiarvela.

Avremmo voluto risparmiarla soprattutto, a quei 815 mila automobilisti (come anticipato in precedenza) il cui canone per pagare l’assicurazione della propria macchina aumenterà. Si tratta di cittadini che però appartengono ad una specifica categoria.

Il costo del premio previsto come aumento, riguarderà tutti quegli automobilisti che nel corso dell’anno dichiareranno di aver fatto un “incidente con colpa“. In questo caso, la compagnia assicurativa provvederà a far aumentare la classe di merito del colpevole, con annessa spesa più alta da dover affrontare.

Di seguito elenchiamo le Regioni italiane (con annessa percentuale), che vedranno l’aumento del prezzo della RC auto nel 2023:

Liguria : aumento del canone del 3,32%;

: aumento del canone del 3,32%; Lazio : aumento del canone del 3,05%;

: aumento del canone del 3,05%; Piemonte : aumento del canone del 3,02%;

: aumento del canone del 3,02%; Calabria : aumento del canone dell’1,52%;

: aumento del canone dell’1,52%; Molise: aumento del canone del 2,02%.

Queste sono le uniche Regioni italiane dove il prezzo della RC auto nel 2023 subirà un aumento che farà la differenza. L’identikit medio, rivela che la maggior parte dei “sinistri con colpa” vengono causati dalle donne, mentre come colpo di scena, i più virtuosi sarebbero i ragazzi con età tra i 19 e 21 anni.











