Prezzo shock della benzina/ 2.7 euro sull’A8 Milano-Varese: 70 centesimi in più del prezzo medio

Prezzo shock della benzina a 2,722 euro al litro in modalità self service. L’incredibile aumento del carburante delle ultime settimane ha interessato tutta Italia, senza mai però arrivare a toccare cifre così folli come quella registrata nel distributore all’altezza del chilometro 7,600 in direzione sud sull’autostrada A8 Milano-Varese, nell’area di servizio Villoresi Ovest. Il distributore si trova subito dopo la diramazione per Como in arrivo da Varese. A rilevare è l’applicazione Prezzi Benzina: si tratta di un rincaro da record per la verde.

