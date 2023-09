Prigozhin è ancora vivo?/ Online spuntano foto del capo Wagner e un video sospetto…

Yevgeny Prigozhin, il temuto e famigerato (ex) capo del gruppo paramilitare di mercenari Wagner, è morto in un tragico e misterioso incidente aereo il 23 agosto, mentre si trovava a bordo di un Embraer Legacy 600 con il numeri 2 e il numero 3 del comando militare, quattro guardie del corpo e tre membri dell’equipaggio, tutti morti. O almeno, questo è quello che sostengono sia i vertici della Russia, che quelli del gruppo Wagner, mentre i cospirazionisti di tutto il mondo ritengono che, in realtà, Prigozhin sia vivo e vegeto, ma anche nascosto da qualche parte per evitare l’infausto destino che la “sorte” gli avrebbe destinato.

Prigozhin è ancora vivo? Le teorie del complotto spopolano online

Insomma, sono veramente tantissimi nel mondo a credere che il capo Wagner Yevgeny Prigozhin sia ancora vivo. Lo dimostrebbe, spiega un articolo del Messaggero, una fitta trama di misteriose sparizioni di aerei ed elicotteri privati di proprietà dei mercenari. Era noto, infatti, che nell’ultimo periodo il capo, sempre più paranoico sul suo destino, costringesse i militari a volare senza i segnali di identificazione accesi, come ha fatto un aereo Hawker Ra-02791, partito poco prima dello schianto del 23 agosto e mai più riapparso su alcun radar.

Secondo alcuni commentatori, Prigozhin potrebbe aver utilizzato proprio quell’aereo per nascondersi, oppure anche un elicottero Robinson Ra-06226, anch’esso sparito e che era già stato utilizzato dopo il 24 giugno per portare al sicuro il capo Wagner in Bielorussia (e sul quale era stato fotografato un suo sosia). Ad infittire ulteriormente la trama ci sarebbe anche l’abitudine del numero 1 di utilizzare sosia per le situazioni più rischiose, oppure il fatto che sia stato recentemente segnalata la sua posizione in Africa, in un capo di addestramento militare. Ad alcuni, inoltre, non è sfuggito il dettaglio che al funerale del (presunto) Prigozhin fosse presente la moglie, da sola, di uno dei suoi tanti sosia, immortalata in uno scatto diffuso online. Infine, è stato pubblicato anche un video in cui il capo Wagner annuncia di trovarsi in Africa in un giorno non specificato della seconda metà di agosto, “a beneficio di coloro che amano discutere della mia eliminazione”, dice, “sto bene“.

Il video di Prigozhin in Africa

PRIGOZHIN JUST DAYS B4 HIS ALLEGED DEATH

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/AkkourYglI — BCKNBLK2🇺🇸🥬⚡️🇷🇺 Z (@BCKNBLK2) September 1, 2023













