Prima della Scala Milano 2022, Boris Godunov/ Diretta streaming video Raiplay

Oggi mercoledì 7 dicembre, come da tradizione, si apre la stagione teatrale della Scala di Milano. I protagonisti dell’evento culturale più importante dell’anno sono il direttore musicale Riccardo Chailly, il regista Kasper Holten e un cast eccezionale. La Prima della Scala Milano 2022 regala al pubblico lo spettacolo “Boris Godunov” di Modest Musorgskij. Lo spettacolo racconta la storia di Boris Godunov, cognato e primo ministro dello zar Fedor che ha assassinato il giovane Dmitrij, fratellastro ed erede dello zar. Nel frattempo, un giovane monaco di nome Grigorij fugge dal monastero e arriva in Polonia dove si spaccia per Dmitrij e, dopo aver sposato la figlia del voivoda di Sandomir, si mette alla guida dell’esercito polacco marciando verso la Russia.

Quello che andrà in scena sarà uno spettacolo di teatro, non solo un’opera, che peraltro ha destato qualche polemica di natura politica, con le accuse dal console ucraino a Milano di favorire la propaganda russa di Vladimir Putin. Invece, il messaggio che arriva dall’opera è proprio opposto. “Boris Godunov è un’opera che parla di potere e di cosa si è disposti a fare per ottenerlo. La nostra produzione è ambientata fondamentalmente all’interno della storia di una nazione. La storia della Russia continuamente lacerata dalla violenza e dalla sofferenza“, ha dichiarato il regista Holten. Dunque, è una storia che parla di censura, di un uomo al potere che ha dovuto uccidere per conquistarlo. Prima dell’inizio dello spettacolo saranno eseguiti due inni nazionali, quello dell’Unione europea dall’Inno alla gioia di Ludwig van Beethoven e quello italiano. Durante l’unico intervallo previsto, il presidente Mattarella incontrerà gli artisti. Peraltro, nel corso della visita riceverà dai sindacati un appello contro i tagli annunciati alla cultura da Regione e Comune. Invece, fuori dal teatro sono previste manifestazioni dei centri sociali. I biglietti sono andati a ruba. Per assistere alla Prima della Scala Milano 2022 il pubblico ha pagato il costo del biglietto da 2.100 a 3mila euro.

Il cast e i personaggi di Boris Godunov alla Prima della Scala Milano 2022

Il cast del “Boris Godunov” di Modest Musorgskij è interamente russo ed è composto da: Ildar Abdrazakov interpreta Boris Godunov, Lilly Jørstad interpreta Fëdor, Anna Denisova interpreta Ksenija, Agnieszka Rehlis invece è la nutrice di Ksenija, Norbert Ernst riveste i panni di Vasilij Šujskij, Alexey Markov è Ščelkalov, Ain Anger è Pimen, Dmitry Golovnin interpreta Grigorij Otrepev, Varlaam è interpretato da Stanislav Trofimov, Alexander Kravets ricopre il ruolo di Misail, Maria Barakova è l’ostessa della locanda, Yaroslav Abaimov è lo Jurodivyi, Oleg Budaratski interpreta il capo delle guardie Pristav, Roman Astakhov è l’uomo del popolo Mitjucha e Vassily Solodkyy è un boiardo di corte.

Prima della Scala Milano 2022: Milly Carlucci e Bruno Vespa alla conduzione

Esattamente come per la Prima della Scala Milano 2021, anche quella 2022 avrà due commentatori speciali. A raccontare tutto ciò che accadrà alla Scala di Milano saranno Milly Carlucci e Bruno Vespa. La conduttrice di Ballando con le stelle e il giornalista, con collegamenti di Serena Scorzoni dal foyer, condurranno la diretta televisiva incontrando, prima dell’inizio e durante l’intervallo gli ospiti e i protagonisti. Ad occuparsi della regia televisiva è affidata ad Arnalda Canali. Per Radio 3 seguiranno la diretta Gaia Varon e Oreste Bossini.

Prima della Scala Milano 2022: gli ospiti e le istituzioni

Tante le istituzioni che saranno presenti attesi alla Prima. Saranno presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ci sarà anche Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea. Prevista anche una folta rappresentanza di ministri e delle istituzioni, come il presidente del Senato Ignazio La Russa, ma anche Gennaro Sangiuliano (Cultura), Adolfo Urso (Made in Italy), Maria Elisabetta Alberti Casellati (Riforme), Attilio Fontana (governatore Lombardia). Ma la tradizione vuole che la Prima della Scala sia una serata mondana. Non mancheranno, infatti, i volti del mondo dello spettacolo, cultura, economia e finanza. Luca Guadagnino a Stefano Accorsi, Fabrizio Gifuni e Sonia Bergamasco sono solo alcuni nomi. L’étoile Roberto Bolle, gli scrittori Alessandro Baricco, il sovrintendente della Pinacoteca di Brera James Bradburne, le archistar Stefano Boeri, Mario Botta e Italo Rota, i vertici della Rai Marinella Soldi e Carlo Fuortes, l’economista Mario Monti. A fare gli onori di casa, il sovrintendente Dominique Meyer e il sindaco di Milano Beppe Sala.

Come vedere Prima della Scala di Milano 2022 in diretta tv e video streaming (in Italia e all’estero)

La prima della Scala di Milano 2022 è trasmessa in diretta televisiva da Rai Cultura su Rai 1 a partire dalle ore 17:45. Lo spettacolo, con la regia televisiva di Arnalda Canali, sarà trasmesso in diretta anche su Radio 3, su Rai 1 HD canale 501. Come per tutte le trasmissioni Rai, anche la prima della Scala di Milano 2022 può essere seguita in diretta video streaming. Per farlo è sufficiente collegarsi al sito RaiPlay oppure scaricare l’apposita applicazione, disponibile per tutti i dispositivi dove lo spettacolo della Scala potrà essere visto per 15 giorni dopo la prima.

Ma Boris Godunov si può seguire anche fuori dall’Italia. Ad esempio, in LIVE TV + SIMULCASTING su ARTE disponibile per Francia, Belgio, Liechtenstein, Monaco, Lussemburgo, Germania e paesi di lingua tedesca insieme ai Paesi di lingua francese oltreoceano (Dom Tom). In Repubblica Ceca lo trasmette CESKA TELEVIZE; RSI per la Svizzera, NHK per il Giappone, RTP per il Portogallo. MEDICI TV trasmette la Prima alla Scala per il resto dei Paesi nel Mondo (ad esclusione dei paesi in cui ci sarà la diretta tv). Near live la trasmette nei cinema: in diretta e in differita in oltre 60 sale cinematografiche in Italia e all’estero, tra cui Spagna, America Latina e Australia. Infine, da marzo ssarà ulla piattaforma digitale DEUTSCHE GRAMMOPHON.











