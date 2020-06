Prima di lunedì/ Video, su Rai 2 il film con Vincenzo Salemme e Sandra Milo

Pubblicità

Prima di lunedì è la scelta di Rai 2 per la prima serata di oggi, martedì 2 giugno, a partire dalle ore 21:10. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2016 dalla casa cinematografica della Lime film con la distribuzione che è stata curata dalla Koch Media. La regia è di Massimo cappelli il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Fabio Troiano e Beppe Lo Console. Le musiche della colonna sonora di questa pellicola sono state scritte da Fernando Alba con il montaggio di Luciana Pandolfelli mente nel cast sono presenti tra gli altri Vincenzo Salemme, Fabio Troiano, Andrea Di Maria, Martina Stella, Sandra Milo e Sergio Muniz.

Prima di lunedì, la trama del film

Ecco la trama di Prima di lunedì. Ci troviamo nella città di Torino dove vive una persona di nome Carlito. Lui ha una personalità piuttosto controversa e per certi versi molto complessa. Nello specifico, oltre ad essere eccezionalmente orgoglioso di essere italiano, cerca di dare molta attenzione all’aspetto estetico in tutte le sue sfaccettature occupandosi in prima persona di tante esigenze. Inoltre, è un grande appassionato di vecchi modelli di 500 Fiat e ne ha di tutti i colori. Tuttavia, dal punto di vista imprenditoriale, si è dimostrato molto valido in quanto è riuscito a mettere in essere dal niente un vero e proprio impero economico caratterizzato dalla presenza di una catena di supermercati dislocati su tutto il territorio italiano. Un giorno, durante il mese di agosto, un caro amico gli chiede un favore ossia quello di dover consegnare di persona uno strano uovo di Pasqua. Una richiesta piuttosto particolare non solo perché è fuori periodo, ma anche perché l’uovo è stato realizzato con delle tecniche molto differenti da quelle tradizionali.

Pubblicità

Deciso nel soddisfare la richiesta dell’amico, Carlito si mette in marcia con la sua Fiat 500 per raggiungere il punto predestinato di consegna. Nel frattempo tra le strade di Torino stanno passeggiando due grandi amici inseparabili Marco e Andrea. La loro è un’amicizia incrollabile nonostante Marco abbia avuto una lunga storia d’amore con la sorella di Andrea, Penelope. Una storia finita anzitempo che soprattutto ha rappresentato un’enorme delusione per lui. I due stanno discutendo del fatto che l’indomani Penelope si sarebbe sposata e che soprattutto Marco non è stato invitato all’evento. Non nasconde che avrebbe voluto presenziare, anche se ci tiene a sottolineare al proprio amico di aver ormai messo una pietra sopra a quella relazione. Intenti nella loro discussione non si accorgono dell’avvicinarsi di Carlito a bordo della sua Fiat 500 e quest’ultimo, per poterli scansare, si vede costretto ad andare fuori strada sbattendo con la sua auto e soprattutto rovinando l’uovo di Pasqua. Da questo momento in poi i due amici si ritroveranno ad essere in debito con Carlito che certamente non si farà apprezzare per accondiscendenza.

Video, il trailer di Prima di lunedì





© RIPRODUZIONE RISERVATA