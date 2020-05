Prima di mezzanotte/ Video, su Rete 4 il film con Robert De Niro (oggi, 3 maggio)

Pubblicità

Prima di mezzanotte va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, domenica 3 maggio, a partire dalle ore 15. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1988 negli Stati Uniti d’America dalla Universal Pictures con la regia che è stata curata da Martin Brest mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e scritti da George Gallo. Il ruolo di direttore della fotografia è stato assegnato a Donald E. Thorin, le musiche della colonna sonora sono state composte da Danny Elfman mentre i costumi indossati dagli attori sono stati ideati e realizzati da Gloria Gresham. Nel cast sono presenti Robert De Niro, Charles Grodin, Yaphet Kotto, John Ashton, Dennis Farina e Joe Pantoliano.

Prima di mezzanotte, la trama del film

Jack è un ex poliziotto di Chicago che è stato esonerato e radiato per una presunta accusa non veritiera secondo la quale lui fosse corrotto da un boss della droga di nome Serrano. In realtà Jack è stato vittima di un raggiro e di una combutta nei suoi confronti in quanto ha sempre contrastato il boss malavitoso e soprattutto ha sempre detto no ai suoi tentativi di corruzione. Ora Jack deluso dalla giustizia americana e dai propri colleghi di lavoro ha deciso di lasciare la città di Chicago per andare a vivere a Los Angeles dove vive e soprattutto dove lavora nelle vesti di cacciatore di taglie. In particolare si occupa dell’arresto di criminali sui quali sono state poste delle taglie per poter quindi incassare la cifra pattuita. Un giorno viene contattato da un’agenzia che si occupa di questo genere di richieste per essere ingaggiato al recupero di un ragioniere della malavita chiamato il Duca il quale dovrà presentarsi entro mezzanotte del venerdì successivo per poter prendere parte ad un processo che rinchiuderebbe tantissimi malavitosi tra cui lo stesso Serrano.

Il problema è che il Duca è diventato di colpo irreperibile il che rappresenta un enigma per tutti al di fuori di Jack che facendo leva su alcune amicizie riesce a scoprire il numero di telefono che ha composto il duca prima di volatilizzarsi arrivando a scoprire che si trovava a New York. Jack quindi si vede costretto nell’andare a New York dove intercetta immediatamente il duca e lo arresta. Tuttavia il viaggio di ritorno non si dimostrerà così agevole in quanto il duca odia volare in aereo e Jack ben sapendo di come l’FBI e soprattutto la malavita tenere sotto controllo l’agenzia che lo ha contattato per l’arresto, decide di non dare alcuna notizia sullo stato di avanzamento della sua missione. Sarà una vera e propria corsa contro il tempo nel quale l’ex poliziotto dovrà fare i conti con altri cacciatori di taglie, agenti dell’FBI e soprattutto scagnozzi dei vari boss malavitosi tra cui quelli di Serrano.

