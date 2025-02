Prima finalista Grande Fratello, chi è? Cosa succede in diretta: quale concorrente donna accede in finale

È tutto pronto per la diretta del Grande Fratello del 24 febbraio 2025 che avrà un grande colpo di scena: verrà eletta la prima finalista donna tre le varie concorrenti di questa edizione. Le anticipazioni del reality di Canale5, infatti, svelano che Alfonso Signorini decreterà chi tra le donne ancora presenti in Casa sarà la prima finalista del Grande Fratello. E dunque nello specifico prima verrà annunciato l’eliminato ed in seguito si aprirà un secondo televoto flash per eleggere la concorrente donna che andrà in finale.

Nelle scorse settimane è stato decretato il primo finalista uomo Lorenzo Spolverato e non sono mancate delle feroci polemiche. Alfonso Signorini per un errore, pare dei suoi autori, ha annunciato in diretta il finalista sbagliato. A contendersi la finale era Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, il conduttore ha dato per trionfatore il pallavolista argentino ma dopo i festeggiamenti e l’euforia ha dovuto correggersi dicendo che c’era stato un clamoroso sbaglio, annuncio da rifare perché il televoto, e quindi il posto da finalista, era stato vinto da Lorenzo Spolverato: si spera che questa sera tutto si svolga senza intoppi e gravi errori.

Pronostico prima finalista Grande Fratello: ecco chi potrebbe spuntarla

Chi sarà la prima finalista del Grande Fratello eletta nella diretta di questa sera? A giocarsi l’accesso diretto alla finale sono Zeudi Di Palma, Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Maria Teresa Ruta, Amanda Lecciso, Stefania Orlando e Maria Vittoria Minghetti, se superano il televoto eliminatorio anche Shaila Gatta e Chiara Cainelli. Secondo i sondaggi, invece, hanno buone chance di essere la prima finalista Zeudi Di Palma con il 55,9% di voti ma anche Amanda Lecciso con il 40%. Poco sotto invece Helena Prestes con il 38,3% di voti a favore. Poco dietro Jessica Morlacchi e Stefania Orlando. Poche chance sembra avere Chiara Cainelli, a rischio eliminazione ed anche Shaila Gatta con una percentuale di preferenze pari al 5,3%. Per scoprire chi sarà la prima concorrente donna ad accedere in finale al Grande Fratello occorre seguire la diretta di questa sera.