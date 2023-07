Prima giornata calendario serie A 2023-2024/ Niente big match all’esordio (5 luglio)

CALENDARIO SERIE A: LA PRIMA GIORNATA 2023-2024

Questa mattina, alle ore 12.00, avremo finalmente un primo assaggio della prossima stagione calcistica: l’attenzione in particolare rivolta alla prima giornata del calendario Serie A 2023-2024 che è spesso un indizio su quello che sarà il cammino delle 20 squadre. A differenza dello scorso anno, il campionato inizierà il prossimo 20 agosto ( e non il 13) e si concluderà il 26 maggio 2024. Non sussiste infatti la necessità di anticipare e prolungare il calendario in assenza del Mondiale in Qatar 2022 che ha drasticamente modificato il classico assetto dei due gironi di Serie A.

DIRETTA/ Sorteggio calendario Serie A 2022-2023: tutte le 38 giornate di campionato

La prima giornata del calendario di Serie A 2023-2024 avrà luogo dopo ferragosto e presenta dal punto di vista del sorteggio dei criteri obbligati e stringenti. Di fatto, al primo appuntamento con il campionato non ci potranno essere derby e big match, aspetto che chiama in causa Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma. Tutti gli altri intrecci sono invece possibili. Inoltre, anche quest’anno il sorteggio del calendario di Serie A prevede una disposizione asimmetrica dei due gironi; ciò implica che la prima giornata del girone di andata sarà differente da quella di ritorno. Inoltre, la stagione non prevede la classica sosta in prossimità delle festività natalizie e di capodanno.

Atalanta, calendario Serie A 2022-2023/ Derby e big match. Monza in chiusura

LA PRIMA GIORNATA, CALENDARIO SERIE A 2023-2024: COSA ABBIAMO VISTO LO SCORSO ANNO

In attesa di conoscere oggi, alle ore 12.00, quali saranno gli incontri validi per la prima giornata del calendario di Serie A 2023-2024, diamo uno sguardo a quanto accaduto nel primo appuntamento con il campionato italiano della scorsa stagione. Lo scudetto 2022-2023 è andato al Napoli, artefice di una cavalcata storica che ha portato i partenopei a conquistare il terzo successo nazionale. La prima giornata aveva messo in evidenza lo strapotere degli azzurri che si imposero per 2-5 sull’Hellas Verona, per l’appunto in trasferta.

Monza, calendario Serie A 2022-2023/ Si chiude con l'Atalanta! E i derby col Milan...

La prima giornata della stagione di Serie A 2022-2023 aveva presentato anche un’altra particolarità oltre al buon inizio del Napoli. Per tutte le big è infatti valso il celebre detto: “Chi ben comincia è a metà dell’opera”. Infatti, anche Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Lazio e Roma ebbero modo di portare a casa i 3 punti alla partita di esordio. Il Milan ebbe ragione sull’Udinese con uno spettacolare 4-2; di misura invece i cugini dell’Inter vittoriosi per 2-1 sul Lecce, in trasferta. Bene la Roma (1-0 con la Salernitana) e la Lazio (2-1 con il Bologna al netto di due espulsioni). Sonoro anche il 3-0 rifilato dalla Juventus al Sassuolo alla prima giornata di Serie A 2022-2023 e il 2-0 dell’Atalanta in casa della Sampdoria (poi retrocessa).











© RIPRODUZIONE RISERVATA