PRIMA GIORNATA SERIE A 2022-2023/ Quando inizia il campionato? Le partite

CALENDARIO SERIE A, PRIMA GIORNATA 2022-2023: SI COMINCIA

Finalmente stiamo per scoprire il calendario di Serie A 2022-2023, e dunque anche la prima giornata del campionato. L’ultima squadra in grado di vincere lo scudetto senza aver ottenuto 3 punti all’esordio è stata la Juventus, e abbiamo già ricordato il contesto: nel 2015 i bianconeri erano partiti perdendo incredibilmente in casa contro l’Udinese, quella prima giornata aveva scoperchiato il vaso di Pandora perché nelle prime 10 giornate di campionato la Juventus aveva fatto appena 12 punti, trovandosi lontanissima dalla vetta e in un contesto nel quale la lotta ai vertici infuriava. Dopo il ko di Reggio Emilia del 28 ottobre però era scattata la molla: la Juventus aveva vinto il derby contro il Torino all’ultimo secondo, e da lì era partita una serie di 15 vittorie consecutive e 28 partite senza perdere.

Coronata la rimonta sul Napoli, la Vecchia Signora aveva festeggiato il quinto scudetto in serie, il secondo per Massimiliano Allegri; da allora chiunque abbia vinto il tricolore lo ha fatto avendo già ottenuto un successo nella prima giornata, il che ci dice che partire bene è importante anche se, naturalmente, non è fondamentale. Adesso però mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa ci dirà il sorteggio, perché finalmente è arrivato il momento di vedere con i nostri occhi la prima giornata nel calendario di Serie A 2022-2023! (agg. di Claudio Franceschini)

CALENDARIO SERIE A: LA PRIMA GIORNATA 2022-2023

Stiamo per scoprire il calendario di Serie A 2022-2023, e naturalmente c’è grande attesa per stabilire quale sarà la prima giornata: con chi esordiranno le big del campionato? Quale sarà la prima partita che attende le 20 squadre? Intanto, bisogna fare una panoramica generale: la prima giornata nel calendario di Serie A 2022-2023 si giocherà il 13 agosto. Negli ultimi tempi il nostro massimo campionato di calcio non era mai iniziato così presto, ma il motivo è noto a tutti ed è ovviamente il Mondiale in Qatar che, fermando il torneo per quasi due mesi – visto che si gioca tra novembre e dicembre – impone che si parta un attimo prima.

Dunque, ancora prima di Ferragosto saremo in campo per giocare la prima giornata. Poi ci sono i criteri imposti dalla Lega: nel calendario di Serie A 2022-2023 è previsto che alla prima giornata non si possano avere derby (anche alcuni regionali, per esempio Napoli Salernitana) né che si incrocino due squadre che lo abbiano fatto, all’esordio ovviamente, nelle due stagioni precedenti, indipendentemente dal fattore campo. Detto questo, addentriamoci maggiormente nell’argomento…

PRIMA GIORNATA SERIE A: L’ANNO SCORSO…

Volendo parlare del calendario di Serie A 2022-2023 e della prima giornata, possiamo ricordare quanto era successo l’anno scorso. Il Milan, che avrebbe poi vinto lo scudetto, aveva esordito in campionato battendo la Sampdoria per 1-0 a Marassi; aveva aperto in maniera positiva anche l’Inter, che a San Siro aveva rifilato un roboante 4-0 al Genoa. Si erano invece viste subito le difficoltà che avrebbe affrontato la Juventus: avanti di due gol alla Dacia Arena, i bianconeri nel giorno del ritorno di Massimiliano Allegri si erano incredibilmente fatti rimontare dall’Udinese, e la partita era finita 2-2.

La prima giornata di Vincenzo Italiano come allenatore della Fiorentina era coincisa con una sconfitta per 3-1 sul campo della Roma, che dopo 11 anni aveva salutato quel José Mourinho rientrato in Serie A dopo i fasti con l’Inter; Maurizio Sarri aveva esordito come allenatore della Lazio sbancando il campo di una sua ex (l’Empoli) anche qui per 3-1. La Salernitana, altra neopromossa, era caduta a Bologna per 3-2 sfiorando una incredibile rimonta; tornato in Serie A dopo anni, il Venezia si era arreso al nuovo Napoli di Luciano Spalletti. Avevamo poi avuto Cagliari Spezia 2-2, Torino Atalanta 1-2 e Verona Sassuolo 2-3; questo però è il passato, adesso bisogna tornare a parlare di attualità e dunque vedremo cosa ci dirà il calendario di Serie A 2022-2023 per la prima giornata…

