PRIMA GIORNATA SERIE A, CALENDARIO 2025-2026: ECCO LE PARTITE ALL’ESORDIO!

C’è un’attesa particolare per il calendario di Serie A 2024-2025 e riguarda naturalmente la prima giornata, perché tutti vogliono scoprire quando e contro chi sarà la prima partita. Dobbiamo anche aggiungere che stavolta l’attesa sarà ancora molto lunga, sia e soprattutto perché il sorteggio del calendario di Serie A arriva già oggi, venerdì 6 giugno 2025, mentre l’anno scorso l’evento aveva avuto luogo già a luglio, ma anche perché la prima giornata Serie A del calendario 2025-2026 avrà luogo domenica 24 agosto, una settimana più tardi rispetto allo scorso torneo. Avremo certamente degli anticipi sabato 23, che sarà quindi il giorno dell’inizio effettivo del prossimo massimo campionato italiano di calcio.

Mancano insomma all’incirca due mesi e mezzo, che sono un periodo molto lungo e che sarà caratterizzato soprattutto dal Mondiale per Club, che inevitabilmente andrà ad incidere pesantemente sulla preparazione estiva per le due squadre italiane coinvolte, cioè Inter e Juventus. Tra l’altro, proprio il torneo iridato negli Usa è il motivo che ha spinto la Lega Serie A ad iniziare almeno una settimana dopo, ma le domande restano: contro chi esordiranno e quali saranno le prime partite delle 20 squadre? Attesa speciale per Sassuolo, Pisa e Cremonese, le tre neopromosse per le quali ovviamente il via al campionato di Serie A sarà ancora più affascinante.

PRIMA GIORNATA SERIE A, CALENDARIO 2025-2026: IL REGOLAMENTO E I PRECEDENTI

Il fascino della prima giornata Serie A del calendario 2025-2026 è una costante che si ripete ogni anno, accenniamo ad alcuni paletti previsti dal regolamento, ad esempio per le squadre della stessa città vige l’alternanza, per cui chi aveva cominciato in trasferta un anno fa debutterà in casa questa volta. Ad esempio nella prima giornata della scorsa Serie A avevano giocato in casa Milan, Lazio e Juventus, per cui questa volta toccherà a Inter, Roma e Torino, mentre non saranno collocati derby nella prima giornata di Serie A ed inoltre nel turno d’apertura non si possono ripetere partite già viste in apertura nelle ultime due stagioni. Attenzione però: le milanesi potrebbero giocare entrambe in casa, per compensare la doppia trasferta che sarà necessaria in concomitanza con la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi a febbraio 2026.

Rievochiamo allora la prima giornata della scorsa Serie A, che fu beffarda per l’Inter, che vide sfumare la vittoria nel recupero sul campo del Genoa, anche se non possiamo parlare di un vero e proprio segnale per il resto del campionato, dal momento che invece il Napoli futuro campione aveva nettamente perso per 3-0 a Verona. La Juventus si era imposta con lo stesso risultato contro il Como e nel caso dei bianconeri possiamo parlare di un’illusione, mentre il Milan aveva faticato per pareggiare in rimonta 2-2 in casa contro il Torino. Da ricordare il nettissimo 0-4 dell’Atalanta a Lecce e la vittoria per 3-1 della Lazio contro il Venezia, ma a dominare fu il segno X, tanto che dobbiamo ancora ricordare i pareggi per 1-1 in Bologna Udinese e Parma Fiorentina e anche un paio di 0-0 in Cagliari Roma ed Empoli Monza.