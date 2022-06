Prima l’Italia, lista eletti Taranto 2022/ Risultati Elezioni Comunali: seggi

PRIMA L’ITALIA (LEGA), I RISULTATI A TARANTO

A Taranto trionfa il candidato del centrosinistra Melucci. Dopo lo scrutinio delle 191 sezioni su 191 nella notte, è stato confermata la vittoria del candidato sostenuto dal Partito Democratico. A vincere è dunque Rinaldo Melucci, che trionfa già al primo turno. Per lui un 60.63% netto. Secondo arriva Vincenzo Musillo che si ferma al 29.84% e non riesce dunque ad approdare al ballottaggio. Per quanto riguarda i partiti, al primo posto si posiziona il PD con il 19,28% delle preferenze e ben 7 seggi ottenuti. Al secondo posto troviamo il Patto Popolare, a sostegno di Musillo, con il 9.02% e 4 seggi. Fratelli d’Italia, con il 6.71%, ottiene due seggi. Per il Movimento Cinque Stelle un 4,18% con un seggio. Per quanto riguarda “Prima L’Italia”, partito sostenuto dalla Lega, le preferenze accordate sono del 2.83% con un solo seggio ottenuto. (agg. Josephine Carinci)

PRIMA L’ITALIA (LEGA), I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI TARANTO 2022

In attesa dei risultati finali e definitivi delle Elezioni Comunali Taranto 2022, dove emergeranno anche tutti i nomi degli eletti con relative preferenze in Consiglio Comunale, accendiamo i riflettori su Prima l’Italia, ovvero la lista della Lega di Matteo Salvini, al suo “esordio” a questa tornata elettorale a sostegno del candidato sindaco della coalizione di centrodestra Walter Musillo, uscito sconfitto già al primo turno.

Questo l’elenco dei candidati di Prima l’Italia (Lega) alle elezioni comunali di Taranto 2022: Adamo Francesco Paolo, Angiulli Vitantonio, Battista Francesco, Belloni Anna Maria, Bono Angela, De Bartolomeo Cosimo, Delsole Valentina, Fiore Maria, Galasso Attilio, Grieco Claudia, Guacci Fabrizio, Gullotta Antonella, La Torre Manolo, Marinò Daniela, Marrese Desy, Martiello Anna detta Laura, Massaro Emanuela, Mele Iolanda, Neglia Mario detto Giuliano, Pagliarulo Manuel, Pastore Giovanni, Pellitta Gianluca, Pollicoro Valentina, Portulano Angela, Potenza Gerardo, Rotolo Giuseppe, Ruggiero Luca, Tardiota Anna, Ungaro Giovanni, Varvaglione Tommaso, Vitale Andrea, Cannizzaro Monica.

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LISTA PRIMA L’ITALIA (LEGA) NEL 2017

Come dicevamo, Prima l’Italia (Lega) ha fatto il suo esordio a queste elezioni comunali di Taranto 2022. Cinque anni fa il Carroccio non partecipò alla tornata elettorale che vide trionfare il centrosinistra al ballottaggio con Rinaldo Melucci. La lista Prima l’Italia ha deciso di sposare la causa di Musillo, in alleanza con Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi con l’Italia, Patto popolare, AT6, Insieme, Movimento sportivo, Patto per Taranto e Taranto davvero. Un’intesa con diverse espressioni civiche, ma anche esponenti che vengono dalla sinistra, a testimonianza del laboratorio politico rappresentato dal voto nella città pugliese. Il segretario federale Matteo Salvini aveva accolto con entusiasmo la sfiducia all’ex sindaco Melucci, con tanto di scioglimento anticipato dell’amministrazione cittadini: “Sfiduciato il sindaco di Taranto, dopo anni di pessima amministrazione. Per il centrodestra è una grande occasione per offrire una seria proposta di buongoverno, allargata a chiunque voglia mettersi al servizio della città”.

