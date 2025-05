DIRETTA STREAMING PRIMA MESSA PAPA LEONE XIV SEGNA LA FINE DEL CONCLAVE

La Messa di oggi, giovedì 8 maggio 2025, in Cappella Sistina è per Papa Leone XIV il primo impegno ufficiale da pontefice dopo l’elezione. Non si tratta, però, della messa di inizio pontificato, che solitamente si tiene nel giro di una settimana dall’elezione, anche perché si tratta di una celebrazione a cui parteciperanno i capi di stato e di governo di tutto il mondo, che quindi dovranno tornare a Roma dopo aver preso parte ai funerali di Francesco.

Quello sarà il momento in cui Papa Leone XIV abbraccerà ufficialmente i fedeli da piazza San Pietro e sarà anche il momento del discorso di insediamento, dunque è una delle messe più importanti nella storia dei papi. Ancor prima della messa di inizio pontificato, è prevista quella che di fatto è la prima per Robert Francis Prevost da pontefice.

La prima preghiera, invece, c’è già stata ed è quella che ha rivolto per la pace del mondo quando si è affacciato alla Loggia delle benedizioni della basilica di San Pietro. Alle ore 11 di oggi presiederà, dunque, la prima messa, che sarà trasmessa in diretta tv e video streaming, mentre domenica è prevista la recita del Regina Coeli, lunedì invece l’incontro con i media.

ATTESA PER PRIMA MESSA PAPA LEONE XIV E LA SUA OMELIA

Ma dopo l’elezione, Papa Leone XIV ha avuto modo di fermarsi con i cardinali che lo hanno scelto. Infatti, nella serata di ieri ha salutato tutti i cardinali, con un abbraccio veloce. Uno dei primi gesti significativi di Robert Francis Prevost, che di fatto con questa prima messa odierna suggella la conclusione del conclave con i cardinali che vi hanno preso parte. Inevitabilmente grande attenzione verrà riposta sul contenuto dell’omelia, perché potrebbe anticipare alcuni temi che caratterizzeranno la sua agenda da neo papa.

Il condizionale, però, è d’obbligo, perché potrebbe anche non accadere. Nel caso di Francesco, nella sua omelia della prima messa da papa si soffermò sull’importanza del ruolo della Chiesa, che riteneva dovesse essere in grado da un lato di proseguire il cammino, ma dall’altro anche di costruire e confessare, anticipando le caratteristiche del suo pontificato, che infatti è stato definito progressista.

Il tema centrale fu, infatti, il movimento, che caratterizzava tutte e tre le letture, declinando però questo aspetto in tre forme fondamentali della vita cristiana: bisogna camminare nella luce del Signore, edificare la Chiesa su Cristo e confessare Gesù Cristo.

Con il primo richiamo Francesco invitava a vivere la propria vita come un cammino alla presenza di Dio, alla ricerca della luce; nel secondo punto invitava a costruire la Chiesa con pietre vive, unte dallo Spirito Santo, perché senza basi solide tutto è inconsistente; infine, l’importanza della confessione di Gesù Cristo, perché altrimenti tutto perde senso. Già in quell’occasione mise in guardia dai rischi della mondanità anche per le figure religiose, poi l’esortazione finale e la richiesta di intercessione di Maria per la grazia.

COME SEGUIRE PRIMA MESSA PAPA LEONE XIV IN DIRETTA TV E VIDEO STREAMING

La prima Messa Papa Leone XIV sarà trasmessa dalle ore 11, ma sulla diretta tv al momento non ci sono indicazioni ufficiali per quanto riguarda i palinsesti di Rai e Mediaset, così come per Tv2000, che potrebbe trasmetterla sul canale 28 (18 tivusat) o 157 di Sky per chi è abbonato all’emittente satellitare. Per quanto riguarda la diretta video streaming, potrà essere trasmessa da Vatican News tramite il suo canale YouTube ufficiale che vi riportiamo di seguito.