Prima pagina/ Su Rete 4 il film con Jack Lemmon e Walter Matthau

Prima pagina va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 9 settembre, alle ore 16:30. Si tratta di una pellicola americana realizzata Nel 1974 dalla casa cinematografica Universal Studios con la regia di Billy Wilder, soggetto scritto da Ben Hecht e Charles MacArthur mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattata da I.A.L. Diamond e lo stesso regista. Il montaggio è stato realizzato da Ralph Winters, la scenografia è stata curata da Henry Bumstead mentre nel cast figurano tra gli altri Jack Lemmon, Walter Matthau, Susan Sarandon, Vincent Gardenia, David Wayne e Carol Burnett.

Prima pagina, la trama del film

In Prima pagina ci troviamo nella città di Chicago nell’anno 1929 con alcuni giornali locali che si stanno occupando di una controversa vicenda riguardante la condanna all’impiccagione di un uomo di nome Earl Williams il quale sarebbe stato il principale responsabile della morte di un poliziotto di colore. In realtà, la questione è molto più complicata ed in particolar modo l’imputato rischia di perdere la vita soltanto per il fatto di essere uno degli attivisti di un’associazione che si dedica a sabotare le organizzazioni governative.

Questa vicenda ha catalizzato l’attenzione di tutti i principali quotidiani della città di Chicago i quali hanno mandato i propri inviati nella sala stampa della corte criminale per raccogliere le impressioni dei principali protagonisti. Un giornalista di nome Hildy, dopo alcuni anni di collaborazione con un importante quotidiano locale, ha deciso di cambiare completamente vita e di lasciare la città per andare a vivere a Filadelfia dove l’attende sua moglie e soprattutto un nuovo lavoro all’interno di una società che si occupa soltanto di comunicazione di pubblicità.

Il suo direttore consapevole di perdere un elemento molto valido, decide di spronarlo e di fargli cambiare idea mettendo al suo posto un giovane e sprovveduto giornalista in maniera tale da stuzzicarne l’indole. La vicenda si arricchisce di un ulteriore pathos in quanto in quella che sarebbe stata l’ultima sfida del condannato a morte, quest’ultimo riesce a lottare grazie ad un’ingenuità delle guardie e soprattutto la presenza di uno psicanalista. In pratica riesce a sfuggire al controllo dello sceriffo deputato a questo genere di impellenza e evade dal carcere in cui si trova.

Lo sceriffo non riuscendo a credere a quello che è successo, manda i propri uomini in tutta la città non riuscendo a trovare alcun genere di traccia anche perché l’astuto criminale ha deciso di nascondersi all’interno dello stesso edificio arrivando all’interno della sala stampa dove avrà un lungo faccia a faccia proprio con Hildy. Questa vicenda verrà sfruttata da quest’ultimo per mettere in essere un ultimo e sensazionale scoop che avrà conseguenze davvero rilevanti nel mondo giornalistico.



