Prima prova maturità 2025, dal sondaggio di Skuola.net emerge il sentimet degli studenti dopo l'esame di ieri: ecco i risultati

Come è andata la prima prova della maturità 2025? Ovviamente scopriremo solo nei prossimi giorni i voti, dopo le correzioni di rito, ma si può già dire che una buona parte dei 500mila e passa maturandi che ieri si sono seduti in aula, è rimasta sorpresa dalle scelte del ministero dell’istruzione in merito alle tracce proposte. Come riferisce Orizzonte Scuola, tramite un sondaggio di Skuola.net si evince che il 62 per cento, su un campione di 200 maturandi, ha detto di essere rimasto molto stupito dai temi proposti, addirittura spiazzato. Del resto erano molti ieri che si attendevano autori più classici per quanto riguarda la Tipologia A, l’analisi del testo, è invece il Miur ha scelto Pasolini e il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Si ripeterà lo stesso stupore anche oggi per la seconda prova?

Capiremo il sentiment nelle prossime ore, certo è che stando agli studenti di quinta superiore, sia Pasolini che Tomasi di Lampedusa, non erano stati trattati nel corso del programma di quinta superiore, e lo hanno riferito a Skuola.net i due terzi degli intervistati, quindi un numero importante. Possibile che siano stati scelti due testi non approfonditi in quinta superiore? In ogni caso gli studenti hanno trovato la traccia di Pasolini, la poesia Appendice I, particolarmente complessa (ben il 35%), mentre per quanto riguarda Il Gattopoardo uno studente su cinque ne ha evidenziato le difficoltà, nonostante di recente Netflix abbia pubblicato una serie tv italiana dedicata proprio all’opera di Tomasi di Lampedusa che ha riscosso un ottimo consenso: evidentemente molti maturandi non l’hanno vista.

PRIMA PROVA MATURITA’ 2025: PER IL 22% TRACCE A NON SODDISFACENTI

Per quanto riguarda gli altri spunti che emergono dai sondaggi, il 22 per cento degli studenti non ha trovato nulla di soddisfacente leggendole le tracce della Prima Prova, di contro il 24 per cento, quindi quasi uno su cinque, le ha ritenute stimolanti. Il 26 per cento le ha apprezzate solo in parte, mentre il 28% ha trovato interessante quella svolta. Come da copione sono risultate senza dubbio meno problematiche le tracce proposte dal Miur per la Prima Prova Tipologia B e C, quindi testo argomentativo e testo d’attualità.

In questo caso più della metà, precisamente il 51% degli studenti, ha detto di non essere rimasto sorpreso alla lettura degli argomenti proposti e di essere riuscito a svolgerle grazie alla preparazione in classe (il 30% degli studenti ha dato questa risposta), e con l’aiuto delle proprie capacità (21%). Chi ha scelto questa traccia ha puntato principalmente (il 33%) sull’articolo di Riccardo Maccioni sul rispetto “parola dell’anno per Treccani” (scelta tra l’altro anche dalla star della Formula 1, Kimi Antonelli), seguita dalla traccia C2 (23%), quella sull’indignazione dei social, articolo pubblicato a dicembre 2024 su 7-Sette del Corriere della Sera.

PRIMA PROVA MATURITA’ 2025: L’1% DEGLI STUDENTI HA USATO DISPOSITIVI DIGITALI

Giudicata positivamente anche la traccia sui giovani a firma Paolo Borsellino, compianto giudice ucciso dalla mafia nel 1992: l’82% conosceva l’argomento, e di questi il 46% per merito della scuola e il 36% grazie a conoscenze personali. In generale la prima prova ha visto il 40% degli studenti in difficoltà, quindi circa 200.000 maturandi estendendo il campione al gruppo completo, e inoltre quasi due su dieci hanno ammesso di aver copiato, precisamente il 17%.

Di questi l’1 per cento ha addirittura utilizzato dispositivi digitali nonostante fossero severamente vietati. Il 6 per cento ha invece rispolverato i vecchi bigliettini, mentre il 9% si è fatto aiutare dagli altri compagni di classe. Vedremo le risultanze del sondaggio per la seconda prova di oggi, che ricordiamo, sarà differente a seconda degli indirizzi di studi e che prevedrà, fra le più temute, la versione di latino per il classico, e il compito di matematica per il liceo scientifico.