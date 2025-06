Il Ministero ha pubblicato i dati sulle preferenze della Prima prova della Maturità 2025: l'autore preferito è stato Maccione con il testo sul Rispetto

Chiusa la lunga corsa delle prove scritte della Maturità 2025 che apre ufficialmente all’attesa per i temutissimi orali che inizieranno solamente due giorni dopo l’effettiva pubblicazione dei risultati delle prime due prove – dunque in larga parte a discrezione dell’istituto e della Commissione che dovrà correggerle – il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato i dati ufficiali sulla Prima prova con le effettive preferenze da parte degli oltre 500mila candidati tornati tra ieri e mercoledì tra i banchi di scuola.

Prima di scoprire quali sono state le preferenze effettive – e vi “spoileriamo” già che in tal senso non ci sono grandissime sorprese rispetto a quelle che potevano essere le attese pre-esame -, vale certamente la pena ricordare brevemente che anche per la Maturità 2025 il MIM ha disposto la consueta ripartizione del plico in tre differenti tipologie basate (nel primo caso) sull’Analisi del testo letterario, (nel secondo) sul Testo argomentativo e (nel terzo ed ultimo) sul Tema di attualità.

In ognuna delle tracce della Prima prova agli studenti sono state fornite innanzitutto delle effettive tracce da cui partire per sviluppare un loro punto di vista e rispondere ad alcune domande: nell’Analisi i due testi erano tratti da opere di Pier Paolo Pasolini e Giuseppe Tomasi di Lampedusa; mentre nell’Argomentativo c’erano Piers Brendon, Riccardo Maccioni e Telmo Pievan; con l’Attualità che ha visto uscire Paolo Borsellino e la coppia Anna Meldolesi e Chiara Lalli.

I dati sulla Prima prova della Maturità 2025: quali sono state le tracce preferite dagli studenti

Venendo a noi, secondo i dati elaborati dal Ministero – da un’indagine condotta su un campione rappresentativo, quantitativamente ignoto – la Tipologia della Prima prova preferita dagli studenti è stata la B dedicata (come dicevamo prima) al Testo argomentativo che tendenzialmente è quasi sempre il più gettonato; mentre a fonte di poco meno di un 30% di studenti che hanno optato per l’Attualità, solamente meno del 10% si è cimentato nella sempre complessa Analisi.

Ancor più nel dettaglio, l’autore in assoluto maggiormente scelto per la Prima Prova (40,3% dei maturandi) è stato proprio Riccardo Maccione con il suo editoriale giornalistico dedicato al tema del Rispetto, seguito con una netta distanza da Meldolesi-Lalli con la traccia “L’indignazione è il motore dei social“, da Borsellino con il suo “I giovani, la mia speranza” (13,6%) e da Brendon con il testo sugli anni trenta; mente ben più distanti di sono piazzate la traccia B3 – ovvero “Un quarto d’era (geologica) di celerità” di Pievani – e A1 – “Appendice I – Dal Diario” di Pasolini – scelte rispettivamente dall’8,2% e dal 7,4% degli studenti, con il povero “Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa che è finito protagonista di appena il 2,3% delle prove.

Unanime tra Licei, Tecnici e Professionali la preferenza della traccia di Maccione per la Maturità 2025; mentre è interessante (ma forse poco sorprendente) notare che nei Licei c’è stato anche un 11,6% di preferenze generali per Pasolini, nei Tecnici buona parte dei candidati (19,2%) si è lanciato sull’Attualità con il testo sui social e l’indignazione con un risultato – quest’ultimo – che torna anche simile (con il 21,8% delle preferenze) nei Professionali.