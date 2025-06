Prima Prova Maturità 2025, consigli last minute: ecco alcune cose da fare ed altre da evitare in vista dell'inizio dell'esame, ore 8:30

Manca ormai poco più di mezz’ora all’esame di maturità 2025, di conseguenza abbiamo deciso di segnalarvi alcuni consigli last minute in vista appunto del grande appuntamento. Alle ore 8:30 scatterà la prima prova, il primo step per sciogliere il ghiaccio e tuffarci a capofitto nell’esame di stato. Cosa fare per affrontare al meglio il vecchio tema di italiano?

FAQ Maturità 2025, cosa succede dopo la Prima Prova/ Domande-risposte Ministero: tracce, orali, tesina, PCTO…

Molto probabilmente ve lo avranno già ripetuto centinaia di volti i vostri professori, ma tenente bene a mente di leggere più volte le sette tracce delle tre tipologie, di modo da poter scegliere con accuratezza quella che più rientra nelle vostre corde. Una volta individuata la tipologia e la traccia, bisognerà quindi organizzare al meglio i pensieri, e partire con l’elaborato.

MATURITÀ 2025, DIRETTA PRIMA PROVA ESAME DI STATO/ Tema italiano: è scattato il conto alla rovescia!

PRIMA PROVA MATURITÀ 2025, CONSIGLI LAST MINUTE: DIMENTICATEVI IL TELEFONO

In questi “last minute” che ci separano dalla maturità 2025 ovviamente non ha molto senso ripassare, ne tanto meno studiare (avreste dovuto farlo fino a ieri), mentre è importante cercare di rilassarsi (cosa purtroppo non semplice), di modo da arrivare al meglio allo svolgimento della prima prova. Del resto i giochi sono ormai fatti, da ora in avanti si inizia a fare sul serio.

Fra i consigli last minute ricordatevi anche di aver con voi i documenti ma anche e soprattutto dimenticatevi di avere smartphone, smartwatch, tablet, computer e altri dispositivi. Un altro consiglio, che è più che altro una cosa da evitare, non copiate, non cercate di fare i furbi, perchè ne andrà del vostro esame di maturità 2025 e potreste compromettere l’intero percorso di studi praticamente per nulla: non ne vale la pena. Sempre meglio provare e magari sbagliare, piuttosto che copiare con tutto ciò che ne consegue.

Tracce svolte Tipologia C, oggi Prima Prova Maturità 2025/ Tema di attualità: toto argomenti e titoli

PRIMA PROVA MATURITÀ 2025, CONSIGLI LAST MINUTE: LIBERATE LA MENTE

Un altro consiglio last minute per la prima prova della maturità 2025, è quello di cercare quanto più possibile di concentrarvi solo ed esclusivamente sull’elaborato da svolgere, mettendo quindi in un cassetto della vostra mente tutti i pensieri che vi circolano oggi nella testa, magari il fidanzato o la fidanzata, l’uscita in piscina, quel vestito da prendere… ci penseremo dalle ore 14:30 in avanti, anche perchè basta poco per distrarsi e sbagliare ciò che stiamo scrivendo. Una volta che inizierete il vostro elaborato, evitate di essere troppo prolissi: ok, non facciamo delle sintesi estreme, ma cercate di non dilungarvi troppo, anche perchè rischierete solamente di stancare la commissione in fase di correzione d’esame.

Meglio andare subito dritti al punto, al nocciolo della questione, utilizzando tutte le terminologie adatte. Ricordatevi di rileggere il vostro elaborato un paio di volte quando avrete terminato lo stesso, anche perchè gli errori grammaticali non sono mai belli. E se proprio non doveste trovare una traccia della prima prova maturità 2025 che vi si addice? Puntate sul “male minore”, quello che dovrebbe essere più vicino alle vostre conoscenze e chissà che alla fine non sorprenderete anche voi stessi.