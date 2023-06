Prima rata IMU 2023/ Scadenze, sconti e agevolazioni: guida completa

La prima rata IMU del 2023 è in arrivo. In questa guida vedremo come funziona, l’iter per procedere alla spedizione della pratica, e gli altri aspetti indispensabili per poter ottenere l’approvazione con successo dell’operazione.

I parametri essenziali per pagare la prima rata dell’IMU sono restati invariati. Ma va valutato minuziosamente il procedimento esatto per poter versare adeguatamente l’importo esatto per pagare l’imposta.

Prima rata IMU 2023: scadenze e iter

La prima rata dell’IMU 2023 scadrà il 16 giugno di quest’anno. La deadline fissata per la conclusione totale del pagamento (ovvero inerente alla 2° rata), è fissata al 18 dicembre 2023.

In realtà la scadenza del secondo acconto sarebbe fissata al 16 dicembre, ma dato che il giorno è sabato (e risulta festivo), il giorno di scadenza slitta a lunedì 18.

Le casse comunali italiane, rispetto all’anno scorso percepiranno 450 milioni di euro in meno. Si stimano infatti, circa 10 miliardi e mezzo di euro come entrate. I proprietari delle zone che sono state coinvolge nell’alluvione di quest’anno, ovvero Emilia-Romagna, Toscana e Marche, sono esentati dal pagamento dell’IMU (salvo diverse indicazioni).

Gli immobili inagibili possono godere di uno sconto del 50% sempre sul pagamento dell’IMU. Mentre resta l’esenzione totale in caso di “prima casa”. Per riassumere, l’IMU dev’essere corrisposto per gli immobili in affitto, sulle seconde case e sugli appartamenti sfitti.

Per pagare la prima rata IMU del 2023 occorre versare la quota di giugno tramite Modello F24. Al suo interno vanno inseriti correttamente, tutti i codici comunali di appartenenza.

La cifra andrà inserita arrotondando per difetto oppure per eccesso (con i decimali). Per fare un esempio pratico: 100,49€ diventeranno 100€, mentre 100,51€ diventeranno 101€.

Entro il 14 ottobre 2023, diversi Comuni italiani dovranno far sapere di possibili variazioni. Ad esempio, Roma, Milano, Napoli e Bologna, devono ancora presentare le aliquote di quest’anno.











