Cresce l’attesa per l’avvio ufficiale dell’apprezzatissima kermesse del Festival di Sanremo 2025 che è pronto ad intrattenerci per le prossime cinque serate con le consuete dirette dal palco dell’Ariston che ci permetteranno di ascoltare per la prima volta le 29 canzoni in gara fino ad ora rimaste del tutto inedite: ad aprire le danze – come di consueto – ci penserà il PrimaFestival 2025 che proprio nella serata di oggi, lunedì 10 febbraio, ci mostrerà l’intera sfilata sul red carpet sanremese dei 29 artisti in gara, tutti pronti per la prima esibizione in diretta di domani sera.

Kekko dei Modà caduto dalle scale di Sanremo 2025/ Come sta: "Problemi a una costola ma..."

A raccontarci il red carpet di Sanremo 2025 durante la diretta di oggi del PrimaFestival ci sarà l’ormai consolidato trio che ci ha già accompagnato nei negli ultimi giorni composto da Bianca Guaccero, Gabriele Corsi – ‘relegati’ al glass box reso famoso nelle passate edizioni da Fiorello – e la giovanissima Mariasole Pollio che condurrà la trasmissione dall’esterna; sempre accompagnati dal duo di comici siciliani I Sansoni (composto dai fratelli Federico e Fabrizio Sansone).

Rkomi ‘spiazza’ a La Volta Buona: “C’è Manuela Arcuri? Sono un suo fan!”/ “Che imbarazzo…”

Tutte le info e gli orari sulla diretta streaming del PrimaFestival di Sanremo 2025 con il red carpet di oggi

Insomma, la diretta di questa sera del PrimaFestival 2025 ci permetterà di assistere dalla migliore angolazione possibile – con un sempre apprezzato commento ironico in sottofondo – al red carpet che sancirà l’ultimissimo arrivo dei 29 artisti in gara al teatro Ariston; mentre nel corso del primissimo pomeriggio abbiamo già avuto modo di assistere alla consueta conferenza stampa di avvio del Festival di Sanremo 2025 tenuta dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti, accompagnato dai suoi due primi co-conduttori Gerry Scotti ed Antonella Clerici.

Caterina Balivo ‘incalza’ Noemi sul duetto con Tony Effe a Sanremo 2025/ “Lui accusato di sessismo, tu…”

La diretta del PrimaFestival 2025 – ovviamente – si potrà seguire comodamente su Rai 1 connettendosi all’ammiraglia del servizio pubblico attorno alle ore 20:30; mentre chi fosse impossibilitato ad utilizzare un televisore e fosse comunque incuriosito dall’attesissima sfilata del red carpet che ci permetterà di gettare un’occhiata sui look delle star, potrà farlo anche grazie allo streaming attivo sul portale RaiPlay o a quello che verrà attivato alle 19:30 sul canale YouTube di SanremoNews.