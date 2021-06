Primarie Pd Roma 2021/ Risultati in diretta e candidati: Gualtieri vincitore?

RISULTATI PRIMARIE PD ROMA: TUTTO GIÀ DECISO?

Il giorno tanto atteso è arrivato: iniziamo la diretta delle primarie del Pd a Roma, indette per eleggere il candidato sindaco alle prossime amministrative nella Capitale. Un appuntamento importantissimo per i dem, anche se il risultato appare decisamente scontato. Roma non è una città come le altre, Letta lo sa bene, e non può permettersi un flop alle Comunali come cinque anni fa. Tant’è che si parla già di possibili dimissioni in caso di cocente sconfitta…

Ma chi sono i candidati alle primarie del Pd a Roma? Partiamo dal frontrunner, destinato ad assicurarsi il pass di candidato sindaco: parliamo di Roberto Gualtieri, ex ministro dell’Economia e volto storico di casa dem. L’unico in grado di impensierirlo, sondaggi alla mano, è Giovanni Caudo, già assessore con Ignazio Marino. Nel folto elenco troviamo poi l’attivista Imma Battaglia, il consigliere regionale Paolo Ciani, l’ex candidato sindaco Stefano Fassina, il volto del Partito Socialista Cristina Grancio e l’indipendente Tobia Zevi.

RISULTATI PRIMARIE PD ROMA: GLI ULTIMI SONDAGGI

Come dicevamo all’inizio di questa diretta, l’esito delle primarie del Pd a Roma appare scontato. Roberto Gualtieri nelle ultime settimane ha rilasciato interviste già da virtuale candidato sindaco per il Centrosinistra, quasi incurante dell’appuntamento di oggi. I sondaggi di Bidimedia del 16 giugno sembrano dargli ragione: l’ex titolare del Tesoro è quotato al 47%, seguito da Giovanni Caudo al 28%. Gli altri candidati non raggiungono la doppia cifra: Imma Battaglia e Paolo Ciani al 7%, Stefano Fassina e Tobia Zevi al 5%.

Uno dei più grandi timori per queste primarie dem a Roma è però legato all’affluenza. Il clamoroso flop registrato a Torino ha fatto scattare l’allarme in casa Partito Democratico: l’assenteismo spaventa parecchio il Nazareno, anche solo a livello di immagine. «Ci aspettiamo tanti votanti, più delle ultime primarie del 2016», l’auspicio dei big del Pd, ma almeno due fattori vanno tenuti in considerazione: il caldo e la Nazionale. Infatti, le temperature potrebbero spingere potenziali elettori verso il mare, mentre l’Italia di Mancini a Euro 2020 rischia di tenere a casa tante persone…

