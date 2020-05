Primario S. Raffaele “Coronavirus clinicamente non esiste più”/ “Terrore inutile”

Pubblicità

Clinicamente, il Coronavirus non esiste più. Lo ha detto il primario del San Raffaele di Milano, e direttore del reparto di terapia intensiva, Alberto Zangrillo. Intervenuto alla trasmissione Mezz’ora in più, in onda su Rai Tre, il primario ha parlato in particolar modo della situazione in Lombardia e ha detto che quanto si sente oggi gli provoca un moto di risate: “Circa un mese fa sentivamo gli epidemiologici temere una nuova ondata per la fine di maggio/inizio di giugno” ha ricordato, sottolineando come al centro dell’eventuale problema ci sarebbero stati ancora i posti da occupare in terapia intensiva, come accaduto all’inizio della pandemia. La realtà secondo lui è un’altra, ed è quella che abbiamo riportato inizialmente: clinicamente il Covid-19 non esiste più. Chi dice questo? Uno studio fatto dal virologo/direttore di Virologia del San Raffaele, il professor Clementi, ma anche il professor Guido Silvestri della Emory University di Atlanta, che abbiamo citato qualche giorno fa.

IL PRIMARIO DEL SAN RAFFAELE SUL CORONAVIRUS

“I tamponi eseguiti negli ultimi 10 giorni hanno una carica virale assolutamente infinitesimale rispetto a quelli eseguiti su pazienti di uno/due mesi fa” ha poi aggiunto Zangrillo che, pur con tutto il rispetto per le persone che di Coronavirus sono morte non riuscendo a vincere la loro battaglia, ha detto che bisognerebbe smetterla di dare la parola a “chi si auto-proclama professore e non è né un clinico né un virologo”. Ribadendo che il Coronavirus è clinicamente morto ha suscitato la reazione di Lucia Annunziata, conduttrice del programma, che ha parlato di un’affermazione forte; lui ha risposto “la firmo”, totalmente convinto di quanto ha detto. Proseguendo il discorso, il professor Zangrillo ha detto che i numeri proposti da tre mesi hanno “evidenza zero” e si tratta di numeri anche ufficiali che riguardano Protezione Civile e Consiglio superiore di sanità; questo ha contribuito a bloccare l’Italia, mentre chi davvero ha lavorato al virus vuole ripartire per aiutare e curare le persone che altrimenti non si riuscirebbero a curare.

“Non ce ne frega niente del campionato né di dove si andrà in vacanza: dobbiamo tornare a un Paese normale perché ci sono tutte le evidenze che oggi si possa fare” ha proseguito nel suo discorso il professore, che poi ha detto come il solo numero che valga sia l’evidenza. “Terrorizzare il Paese è qualcosa di cui qualcuno si deve assumere la responsabilità, perché i nostri pronto soccorso e i nostri reparti di terapia intensiva sono vuoti”. In più Zangrillo ha citato Mers e Sars, le ultime due epidemie, ricordando come siano sparite nel nulla: anche per questo è auspicabile che possa capitare anche con la terza epidemia da Coronavirus. “Dovremo stare attentissimi, prepararci ma non ucciderci da soli” ha concluso il professore del San Raffaele.



