Primark a Casamassima?/ Il colosso della moda pronto a sbarcare in Puglia

Primark, noto marchio di abbagliamento economico, che in Italia è dislocato in pochi punti vendita, potrebbe a breve aprire a Casamassima, in provincia di Bari (Puglia). L’indiscrezione non è ancora confermata, ma da qualche ora a questa parte è partito il tam-tam mediatico, che ha fatto già drizzare le antenne agli amici del sud amanti dello shopping di moda low cost. Anche perchè, come recita il sito aziendale, Primark è “il marchio preferito dagli amanti della moda a basso costo e da chi desidera indossare capi di tendenza a prezzi accessibili”. Come detto poco fa, nulla è ancora ufficiale, e si sa solo che l’Auchan di Casamassima chiuderà il prossimo 2 febbraio, domenica, per lasciare spazio ad un centro commerciale a marchio Conad, dove appunto potrebbe esservi al suo interno la catena di abbigliamento a basso costo.

PRIMARK A CASAMASSIMA? “PER ORA SI TRATTA SOLO DI VOCI…”

Il giorno della riapertura è previsto il prossimo 7 febbraio, e siamo certi che saranno a migliaia i residenti della zona davanti alle porte, pronti a scoprire se Primark sia realmente arrivato anche in Puglia o meno. Al di là di questo, le incertezze circa il futuro del centro commerciale nel barese restano molte, visto che non bisogna dimenticare che al momento vi lavorano ben 280 persone. “Conad ha dichiarato – le parole di Barbara Neglia, segretaria della Filcams Cgil Puglia – sin dall’inizio che lo spazio attualmente impiegato nell’ipermercato è eccessivo per il loro format. Dopo la riapertura quindi procederà alla riduzione della superficie utilizzata”. C’è il rischio di un taglio al personale? Si parla di una superficie ridotta dagli attuali 11.500 metri quadri a 6/8mila, e i 3/5.500 metri quadri restanti dovrebbero venire presi in gestione proprio dal colosso irlandese della moda. “Si tratta di voci appunto – conferma però Neglia – perché al sindacato notizie ufficiali non ne arrivano sin dall’inizio dell’operazione di cessione, a ottobre scorso. Una cosa che riteniamo inaccettabile, visto che sono stati incontrati in plenaria i lavoratori senza che siano stati invitati i rappresentanti sindacali”.

