Primark apre a Milano/ La moda low cost nel “palazzo maledetto” di via Torino

Primark aprirà il suo primo negozio a Milano, e lo farà in quello che viene considerato il palazzo “maledetto” di via Torino, a due passi dal Duomo, dove c’erano la Standa e Fnac. Il colosso irlandese dell’abbigliamento, che in Italia ha al momento degli store ad Arese, Brescia, Campi Bisenzio, Catania, Roma, Rozzano e Verona, è pronto quindi ad aprire un nuovo punto vendita in quella che è la città della moda per eccellenza. Come riferisce il Corriere della Sera l’inaugurazione avverrà entro il 2022, anche se non è ben chiaro quando, ed inoltre, come detto sopra, avverrà in una location alquanto “curiosa”, in quanto si tratta di un palazzo di ben 7 piani e di circa diecimila metri quadri, che in passato ha ospitato anche Billa e Trony, ma che non ha regalato molta fortuna alle attività al suo interno.

Ai tempi di Standa lo stabile aveva funzionato, visto che lo storico marchio dell’alimentare italiano era rimasto attivo per circa 70 anni. Poi, a inizio anni duemila, il palazzo era diventato la sede, al piano terra, del supermercato Billa, dopo che Standa era stata venduta al gruppo tedesco Rewe nel 2001. Il supermercato non ha però avuto troppa fortuna, chiudendo i battenti nel 2015 e facendo perdere il lavoro a ben 60 persone. Nello stesso palazzo si era intanto insediata la Fnac Italia, catena di editoria, musica e liquidazione che però non è andata incontro ad un bell’epilogo, visto che nel 2012 è finita in liquidazione.

PRIMARK NEL PALAZZO MALEDETTO: “PRESTO IN ARRIVO”

Stessa sorte è toccata alla Trony, che dopo aver scelto il civico 45 di via Torino per la propria sede nel cuore di Milano, ha abbassato le serrande nel 2016, dopo solo 4 anni di attività. Ora tocca quindi a Primark tentare la sorte, «Complessivamente assumeremo 2mila collaboratori, di cui 140 manager, che andranno ad aggiungersi ai 1.500 dipendenti attuali», le parole rilasciate nel 2021 al Corriere da parte di Luca Ciuffreda, Head of Sales di Primark Italia parlando della nuova apertura meneghina ma anche dei nuovi store previsti a sud della nostra Penisola. Resta però il dilemma: Primark avrà fortuna nel palazzo “maledetto”? Chi lo sa, intanto sull’edificio è comparsa la scritta «Presto in arrivo», ma sulla data di apertura tutto tace.

