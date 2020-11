Primark apre a Roma: code, folla e assembramenti/ “Schiaffo alla salute pubblica”

Code di clienti già dal mattino a Roma per l’apertura di Primark. Dopo lo store al Centro di Arese, la multinazionale irlandese ha aperto il primo negozio anche nella capitale, attirando ovviamente la curiosità dei residenti e delle persone che abitano nelle zone limitrofe. Come riferisce l’Huffington Post, fuori dal negozio aperto all’interno del centro commerciale Maximo sulla Laurentina (inaugurato oggi anche lo stesso centro commerciale), fin dal mattino si sono presentati in tantissimi, con annesse polemiche. Non sono infatti mancati coloro che hanno puntato il dito nei confronti delle code, giudicandole rischiose per la salute pubblica in tempi di restrizioni anti-covid. “Uno schiaffo in faccia alla salute pubblica – ha commentato ad esempio Francesco Iacovone del Cobas nazionale, rivolgendosi al Comune di Roma attraverso la propria pagina Facebook – prerogativa della Sindaca. Gli assembramenti sono cominciati di buon mattino e questa inaugurazione rischia di trasformarsi in un innesco virale che aggraverebbe ulteriormente la crisi sanitaria in atto nella città di Roma”.

PRIMARK APRE A ROMA: CONTRARIO IL CAPOGRUPPO PD PELONZI

“E la scusa della salvaguardia occupazionale non regge affatto – ha proseguito il rappresentante sindacale – i centri commerciali sono le moderne fabbriche della precarietà e sarebbe interessante andare a verificare le condizioni contrattuali dei tanti commessi. Spesso precari e part time imposti. E i lavoratori del commercio stanno già pagando un duro prezzo in termini di contagi”. Anche Giulio Pelonzi, capogruppo del Partito Democratico presso l’Assemblea capitolina, si è accodata alle critiche: “Oggi è prevista l’inaugurazione di Euroma 1, meglio conosciuto come centro commerciale Maximo. Questa apertura avviene grazie a una tempestiva ordinanza del TAR che ha bloccato di fatto la mozione n.81/2020 votata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina che chiedeva di posticipare l’apertura del centro commerciale dopo aver messo al sicuro le opere pubbliche per i cittadini previste in convenzione”. Numerose le foto pubblicate sui social: la gente non è riuscita a resistere alla tentazione di acquistare un capo da Primark, pur rischiando la salute.



