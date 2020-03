PRIMAVERA, DOMANI 20 MARZO/ La stagione della luce parte con temperature record

Il 20 marzo si cambia ufficialmente stagione: arriva la Primavera, portatrice del risveglio della natura, di un clima più mite e, nell’iconografia storica, della vittoria della luce sulle tenebre. Aumentano le ore di luce e storicamente l’arrivo della Primavera apre una nuova fase col ritorno delle festività, interrottosi dopo l’Epifania e il Natale. Arriverà la Pasqua, quest’anno prevista il 12 aprile, seguita poi in Italia dal 25 aprile, anniversario della Liberazione dal nazifascismo, e dal 1 maggio, festa dei lavoratori. Il termine Primavera deriva dal latino ver, che a sua volta cade dal sanscrito ves, che significa “splendere” e dunque rimarca l’elemento del ritorno della luce, con le giornate che inizieranno sensibilmente ad allungarsi. In Italia si guadagnerà un’ora di luce col ritorno dell’ora legale, prevista per domenica 29 marzo con lo spostamento delle lancette avanti di un’ora alle ore 2. Si perderà un’ora di sonno ma si guadagnerà dunque un’ora di sole, anche se al momento in Italia le attività produttive sono legate ai decreti del Governo che stanno cercando di contenere un’epidemia storica.

LA PRIMAVERA FUORI DALL’INVERNO PIU’ CALDO DELLA STORIA

Ma quest’anno la stagione primaverile è particolarmente attesa per l’importanza dell’aumento delle temperature, che potrebbero dare quantomeno una mano nel combattere infatti l’emergenza legata dall’epidemia da covid-19, il coronavirus che sta mettendo in ginocchio tutto il Paese. In attesa del vero e proprio arrivo del calcio, già in questo inizio di Primavera si avrà un vero e proprio assaggio d’Estate, con le temperature che si assesteranno sui 24 gradi, miti e senza gli eccessi della calura estiva. Usciamo d’altronde fuori da quello che è stato considerato l’Inverno più caldo della storia in Europa: secondo i dati climatici del servizio Copernicus, nel Vecchio Continente si sono fatti registrare oltre 3°C in più rispetto alla media del periodo 1981-2010. E in molti si aspettano una Primavera sicuramente più mite rispetto a quella di un anno fa, in cui invece le temperature più rigide, la pioggia e il vento si sono protratte nella nostra penisola fino alla fine del mese di maggio, per lasciare poi spazio ad un’estate che è stata torrida solamente nella sua parte iniziale, a causa di frequenti incursioni anticicloniche che potrebbero ripetersi anche alla fine di questa Primavera.



