Prime Gaming, pacchetto 7 per Fifa 23 FUT/ Cristiano Ronaldo in regalo

Prime Gaming, il servizio di videogiochi di Amazon, ha lanciato oggi il settimo pacchetto riguardante FIFA 23 e riservato agli abbonati ad Amazon Prime che giocano ovviamente a FUT, la fortunata modalità di carte del videogioco calcistico a firma Electronic Arts. Il pacchetto Prima Gaming numero 7 per Fifa 23 comprende una serie di carte di alto livello che permettono di poter potenziare la propria squadra, il cosiddetto “Ultimate Team” su FUT, e fra i giocatori all’interno troviamo Cristiano Ronaldo, ex attaccante di Juventus, Manchester United, Real Madrid e Sporting Lisbona, trasferitosi in Arabia Saudita dopo il mondiale in Qatar e la clamorosa rottura con i Red Devils.

Nel dettaglio, come riferisce il sito de La Gazzetta dello Sport, nel pacchetto troviamo 7 giocatori oro rari, 2 scelta giocatore OVR 82+, 12 Consumabili rari e infine, 1 Prestito giocatore Cristiano Ronaldo (per la durata di 20 partite). Il pacchetto Prime Gaming per FUT di Fifa 23 sarà disponibile per le versioni del videogioco a firma PC, PlayStation e Xbox, precisamente PS4 e PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

PRIME GAMING, PACCHETTO 7 FUT CON CRISTIANO RONALDO: PRESENTI ANCHE GLI OGGETTI TROPHY TITANS

Si tratta di una serie di pacchetti molto interessanti quelli a firma Amazon Prime, visto che in passato erano stati regalati ai videogiocatori altre star del calcio mondiale come Kylian Mbappé, quindi Haaland, stella del Manchester City, poi Lionel Messi, campione del mondo con l’Argentina, e quindi Salah del Liverpool e Kevin De Bruyne, altra stella dei Citizens di Guardiola. Come fare per riscattare il pacchetto?

Bisognerà semplicemente recarsi su Prime Gaming nella sezione dedicata, quindi fare l’accesso con il nostro account Amazon personale. A quel punto dovrete inserire l’account di Electronic Arts collegato a Fifa 23, e vi basterà poi riscattare il pacchetto facendo click sul pulsante che comparirà una volta terminati i due precedenti passaggi. Da segnalare infine che con questo drop si potranno ottenere anche “gli oggetti giocatore Trophy Titans”, con scadenza al 22 maggio.

