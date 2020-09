Primi casi Covid a scuola/ 2 bimbi positivi a Bolzano e Piacenza: ora cosa succede

Gli asili nidi e le scuole materne hanno riaperto i battenti solo da pochi giorni, ma già vengono segnalati i primi casi di coronavirus. Nonostante i bambini siano fra i soggetti meno a rischio covid-19, con infezioni che di solito vengono contratte in maniera totalmente asintomatica nella maggior parte dei casi, il ritorno nelle aule ha evidentemente favorito la diffusione del virus, cosa che del resto gli esperti purtroppo temevano. E così che nelle ultime 24 ore sono stati segnalati alcuni casi, a cominciare da quello avvenuto in un asilo in Alto Adige. Nella sezione tedesca a San Candido un bambino è risultato essere positivo dopo appena un giorno di scuola: lunedì è infatti stato poco bene, accusando i classici sintomi del coronavirus, leggasi tosse, raffreddore, febbre e debolezza. A quel punto i genitori hanno deciso di far sottoporre al piccolo il tampone che ha dato esito purtroppo positivo. Come riferisce l’agenzia Ansa, il bimbo sta bene, ma i suoi 20 compagni e le rispettive famiglie sono state messi in quarantena preventiva, come scrive il quotidiano locale Dolomiten.

CORONAVIRUS, PRIMI CASI NEGLI ASILI: DOPO BOLZANO ANCHE PIACENZA

L’asl locale ha deciso di non chiudere l’asilo ma di disinfettare gli spazi utilizzati dal bimbo e dalla sua classe. Rosmarie Burgmann, sindaca del comune, ha spiegato: “La cosa più importante e’ che il bambino stia bene”. Altro caso a Piacenza, in una scuola materna, dove il bimbo è risultato positivo a seguito di un test effettuato dopo un’inserimento per un’ora, il primo settembre scorso, giorno della riapertura. Un esame che è stato effettuato dopo che un famigliare dello stesso piccolo era risultato positivo, di conseguenza, anche il bimbo è stato sottoposto al tampone. Anche in questo caso le condizioni fisiche non destano preoccupazione, e la quarantena, grazie alle cosiddette “classi bolla”, si è limitata a soli sette compagni di classe e a due insegnanti. In entrambi i casi, quello dell’Alto Adige e quello di Piacenza, sembra che il virus sia stato contratto all’esterno delle strutture scolastiche. Da segnalare infine il caso di un 15enne di Reggio Emilia, che nell’ultima settimana ha frequentato un corso di recupero nel liceo cittadino: è in quarantena dopo essere stato risultato positivo, ed ora si sottoporranno al test anche il docente che era in classe con lui e altri 4 studenti.



