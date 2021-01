Primo Appuntamento 2021/ Anticipazioni e coppie: il sosia di Russell Crowe e…

Dopo il grande successo ottenuto dalle prime quattro edizioni, martedì 5 gennaio, in prima serata su Real Time, torna l’appuntamento con Primo Appuntamento. A raccontare le storie dei protagonisti sarà, ancora una volta, Flavio Montrucchio, pronto a regalare nuove emozioni ai telespettatori che, in quattro edizioni, hanno conosciuto circa 200 partecipanti che hanno provato a trovare l’amore ai tavoli del ristorante di Primo Appuntamento. Attraverso un pranzo, un aperitivo o una cena, i single di Primo Appuntamento si metteranno in gioco sperando di avere un colpo di fulmine per dare il via ad una conoscenza senza telecamere. In ogni puntata della nuova edizione di Primo Appuntamento ci saranno quattro coppie di single che si conosceranno trascorrendo insieme del tempo per poi decidere se continuare a vedersi o chiudere definitivamente la frequentazione. Nel corso della quarta edizione del programma condotto da Flavio Montrucchio, non si sono formate tantissime coppie. Andrà meglio con l’edizione che comincia questa sera?

LE QUATTRO COPPIE DI PRIMO APPUNTAMENTO DEL 5 GENNAIO

Chi sono i protagonisti della prima puntata di Primo Appuntamento 5? La prima puntata è formata da Armando e Jenny. Lui lavora come autista di autobus e ha un matrimonio fallito alle spalle. Lei ha 31 anni, è di Lecce lavora come massaggiatrice. Ha una passione per il burlesque disciplina in cui si esibisce spesso. La seconda coppia è formata da Nicole e Marco. Lei ha 20 anni, è un’animatrice, ama viaggiare, è solare e ama divertirsi. Anche Marco ha 20 anni, è uno studente ed è un ragazzo espansivo, solare e divertente. Nascerà l’amore? Carmelo e Roberta formata la terza coppia. Lei è rimasta vedova giovanissima e ha cresciuto da sola la sua bambina, rimasta orfana quando aveva solo due mesi. E’ single da nove anni. Carmelo, invece, ha 42 anni, lavora come vigile del fuoco e, in amore, ama dedicarsi alla persona che ha al proprio fianco. La quarta ed ultima coppia, infine, è formata da Simone e Gabriella. Lui ha 37 anni, è laureato in Lettere Classiche e attualmente è disoccupato. Dice di essere single non avendo mai avuto il coraggio di aprirsi ad un’altra persona. Lei ha 32 anni, non ha mai avuto una relazione perché è convinta di non piacere agli altri.



