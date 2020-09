Primo appuntamento 4/ Anticipazioni 22 settembre: Anna e Flavio, Claudio e Sabrina…

Penultimo episodio di Primo appuntamento 4 quello in onda questa sera, 22 settembre, su Real Time. Siamo arrivati alla 20esima puntata, condotta come sempre da Flavio Montrucchio, che vede protagonisti 8 single in cerca dell’amore. Le anticipazioni ci svelano che tra i protagonisti di questa sera ci saranno anche due ragazze pronte a lanciare un messaggio molto importante. Una mostrerà di non avere “un fisico da modella”, come da lei stesso dichiarato, ma di aver imparato ad apprezzarlo e amarsi così com’è. L’altra, invece, mostrerò di aver fatto della sua disabilità uno “strumento” per far vedere che è sempre possibile raggiungere degli obiettivi quando lo si vuole davvero. Ma facciamo un passo indietro per scoprire quali saranno le coppie protagoniste nella puntata di Primo appuntamento 4 di questa sera.

Primo appuntamento 4, le coppie della 20esima puntata

La prima coppia è formata da Anna e Flavio. Lei è molto gelosa, lui ammette che le sue storie precedenti sono finite sempre per la gelosia della sua partner. Come andrà questa volta? La seconda coppia è formata da Antonio e Alessandra, che mostrano sin da subito di avere molti punti in comune. Serviranno per far scoccare la scintilla? La terza coppia della ventesima puntata di Primo appuntamento 4 è formata da Claudio e Sabrina ma per loro le cose inizieranno subito male. Ci sarà una svolta nel corso della conoscenza? Finiamo con Benedetta e Gianmarco che sembrano aver sin da subito un forte feeling grazie anche ai racconti della propria vita. Troveranno l’amore l’uno nell’altra? Appuntamento su Real Time questa sera alle 21.10 per scoprirlo.



