Primo appuntamento 4/ Anticipazioni 29 settembre: Elena e Maurizio, Davide e Giulia..

Martedì 29 settembre, su Real Time, va in onda l’ultimo appuntamento con Primo Appuntamento. Flavio Montrucchio, anche in questa ventunesima puntata, racconterà le emozioni di 8 single in cerca d’amore. Le anticipazioni dell’ultima puntata del programma dedicato ai single che sperano di trovare l’amore svelano che, tra i protagonisti di questa sera, ci saranno Elena e Maurizio. Tra i due, quella più difficile è sicuramente Elena che ha svelato come, in passato, abbia spesso inventato delle scuse quando non si sentiva a suo agio con l’altra persona, per andare via dall’appuntamento senza tornare. Durante l’appuntamento con Maurizio, ad un certo punto, annuncerà di dover andare in bagno. Sarà la verità o sarà la scusa per fuggire e non tornare? Spazio, poi a Marco e Francesca. Lui fa il marinaio e non ha mai avuto problemi a trovare una donna, ma ora vorrebbe una persona con cui trascorrere tutta la vita. Lei, invece, è una persona forte e determinata e che, quando si lega ad una persona, si trsforma diventando “una donna da sposare”.

LE COPPIE DELL’ULTIMA PUNTATA DI PRIMO APPUNTAMENTO 4

La terza coppia dell’ultima puntata di Primo appuntamento 4 è quella formata da Francesca e Giovanni. Lei ha 54 anni e dice che incute timore agli uomini. Francesca si considera una donna dominante e sogna di avere una relazione seria anche se, in passato, tutte le sue storie sono finite per il rapporto di subordinazione che poi si instaura con il partner. Con Giocanni riuscirà a trovare ciò che cerca? La quarta ed ultima coppia è quella formata da Davide e Giulia. Lui lavora in un laboratorio di moda e ha una passione per wrestling. Il suo personaggio fa paura, ma Davide assicura di essere molto diverso da come appare. Giulia, invece, è una persona molto creativa e ama giocare con i costumi. Quattro coppie molto diverse tra loro. Come finiranno i loro appuntamenti?



