Primo appuntamento, verso una nuova edizione con Flavio Montrucchio

Tra i tanti programmi che faranno ritorno nello scenario televisivo, nel corso dei prossimi mesi, ritroviamo anche Primo appuntamento. Il celebre dating show è ormai un appuntamento fisso del palinsesto di Real Time e nel corso degli anni ha conquistato il pubblico ottenendo importanti ascolti. In onda dal 2017, le prime due edizioni sono state condotte rispettivamente da Valerio Capriotti e Gabriele Corsi; il testimone è poi passato a Flavio Montrucchio.

Il conduttore e marito di Alessia Mancini è alla guida del programma dal 2019 e ha vissuto l’intera crescita del programma, inclusi i due spin-off Primo appuntamento Crociera e Primo appuntamento Hotel, ambientati rispettivamente su una nave da crociera e in un hotel. L’obiettivo dichiarato resta però lo stesso: consentire ai single di incontrare altri single durante una cena al ristorante, con l’obiettivo di conoscersi e, chissà, anche innamorarsi.

Ma, in merito proprio alla nuova stagione del programma, emerge nelle ultime ore una succosa indiscrezione che coinvolge direttamente l’ambientazione: di che cosa si tratta?

Primo appuntamento sbarca in Spagna? “Nuove puntate a Madrid“

In merito alla nuova edizione di Primo appuntamento, qualcosa bolle in pentola ed emerge una clamorosa novità. Come riferito da uno scoop di Giuseppe Candela nella sua rubrica C’è Chi dice…, sul nuovo numero del settimanale Chi da oggi in edicola, il programma cambierà location e godrà di un’ambientazione inedita rispetto al solito.

“Per la prima volta le puntate si gireranno tutte in Spagna, precisamente negli studi di Madrid“, si legge sul magazine. Primo appuntamento vivrà dunque un cambio drastico e tutta la troupe, assieme al conduttore Flavio Montrucchio, si trasferiranno nella capitale iberica per girare le puntate della nuova edizione. Nuova location ma il format resta lo stesso: permettere ai single di incontrarsi e conoscersi, nella speranza che possano davvero trovare la propria anima gemella.