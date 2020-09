Primo Appuntamento, Jacqueline e il tattoo “Stafi*a”/ I social “Sembra il..”

E’ iniziata ieri la quarta stagione del programma di Real Time “Primo Appuntamento”. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di un dating show in cui due perfetti sconosciuti si incontrano per la prima volta, ritrovandosi a cenare in un ristorante romano. Dopo una lunga chiacchierata, e mentre avranno assaggiato le pietanze del posto, dovranno decidere se approfondire le rispettive vite, o se dirsi definitivamente addio. Ieri, a catalizzare l’attenzione dei telespettatori ma soprattutto del popolo della rete, vi era la coppia formata da Lara e Jacqueline, due ragazze in cerca della propria anima gemella. Due ragazze senza dubbio che non passano inosservate, ed in particolare la seconda, con i capelli molto corti in stile uomo, e una serie di tatuaggi su tutto il corpo fra cui uno che è balzato particolarmente all’attenzione di chi guardava. Sul collo, infatti, è evidente la scritta “Stafi*a”, come per dire “Questa è una bella ragazza”. In molti l’hanno erroneamente scambiata per la parola “Strafi*a”, che significa “Splendida fanciulla”, fatto sta che i commenti su Twitter sono stati a centinaia se non a migliaia.

TATUAGGIO STAFI*A DI JACQUELINE: CON LARA FEELING INIZIALE MA POI…

C’è chi ad esempio ha twittato: “Strafi*a” sul collo come (inefficace) memento motivazionale, suppongo. #PrimoAppuntamento”. Un altro invece scrive, ironico: “Comunque il collo di Giaclin sembra il mio banco delle medie”. C’è chi poi prende in giro la stessa Jacqueline, cinguettando: “Giaclìn: Quando la ho vista ho pensato “Troppi tatuaggi”. Sempre Giaclìn: 67 tatuaggi tra i quali un STAFIGA sul collo. Onesta #PrimoAppuntamento”. Infine il commento di un altro utente che sottolinea: “In sostanza Giaclìn fa lo stesso lavoro di una mia amica che è “addetta alle vendite in un negozio di abbigliamento di un marchio importante” e insomma fa la commessa”. Lara e Jacqueline hanno cercato di conoscersi durante la cena, cominciando a chiacchierare sulle proprie preferenze, i propri gusti e quello che amano fare, con complimenti reciproci nonostante una reticenza iniziale. Peccato però che alla fine (spoiler), le due se ne siano andate separate.



