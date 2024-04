Primo bacio fra Ilaria e Giuseppe/ È la svolta per la coppia di Matrimonio a Prima vista?

Matrimonio a Prima Vista 2024: scatta il bacio tra Giuseppe Ravetti e Ilaria Spillari!

Questa sera su Real Time a partire dalle 21.30 circa andrà in onda la settimana puntata di Matrimonio a Prima Vista e dalle anticipazioni si scopre che tra Fabio e Ilaria scatterà un bacio! La coppia più affiatata e complice dello show sarà prossima alla svolta? Nel dettaglio, infatti, stando a quanto riportano DavideMaggio.it e IoDonna i due, nonostante battibecchi e piccoli screzi saranno sempre più in sintonia.

Il rapporto tra Ilaria e Giuseppe di Matrimonio a Prima Vista 2024 è in crescendo. Lei si è trasferita a vivere a casa di lui e dopo aver fatto conoscenze degli amici dell’uomo andrà a trovarlo anche nel suo luogo di lavoro. Giuseppe è uno speaker radiofonico e resterà colpita dalla sicurezza e professionalità che trasmette nel suo lavoro. Tuttavia, Ilaria inizialmente sarà ancora pò bloccata nei suoi confronti e faticherà a lasciarsi andare tanto che l’uomo chiederà aiuto all’esperta Nada Lofreddi.

Primo bacio tra Ilaria e Giuseppe, ma lei frena: “Non provo attrazione fisica”

E non è tutto, perché se durante la convivenza ad Alessandria il rapporto tra Ilaria Spillari e Giuseppe Ravetti di Matrimonio a Prima Vista 2024 sarà altalenante, lui continuerà ad essere molto più preso di lei, quando la coppia si trasferirà da lei a Milano le cose cambieranno notevolmente e in meglio. La coppia ritroverà di nuovo la complicità e durante una passeggiata nei Navigli scatterà il bacio tra Ilaria e Giuseppe. Tuttavia non tutto andrà per il meglio. Inoltre, da collante tra tutti quanti, i quali cercheranno di aiutare i loro compagni parlando del modo con cui si sono approcciati all’esperimento, arrivando a stabilire un legame nonostante le distanze evidenti iniziali

Ilaria, infatti, durante le ore successive rivelerà ad Andrea Favaretto di avere ancora dei dubbi e delle perplessità: “Non sento ancora quell’attrazione fisica nei suoi confronti e non so se riuscirò a superare del tutto questo ostacolo”. Riuscirà la giovane a superare questo ostacolo e lasciarsi andare completamente con Giuseppe? Nel frattempo l’appuntamento con una 7^ puntata di Matrimonio a Prima Vista 2024 e per le 21.30 circa su Real Time.











