Primo finalista Grande Fratello 2019/ Serena e Michael Terlizzi i più accreditati?

Questa sera, durante l’ottava e terzultima puntata del Grande Fratello 2019, verrà eletto anche il primo finalista di questa sedicesima edizione. Chi c’è attualmente in gioco? Ecco il cast presente: Daniele Dal Moro, Enrico Contarin, Erica Piamonte, Francesca De Andrè, Gennaro Lillio, Gianmarco Onestini, Kikò Nalli, Martina Nasoni, Michael Terlizzi, Serena Rutelli e Valentina Vignali. I concorrenti eliminati invece sono stati i seguenti: Ambra Lombardo, Angela Losito, Audrey Chabloz, Cristian Imparato, Gaetano Arena, Ivana Icardi, Jessica Mazzoli e Mila Suarez. Attualmente a rischio eliminazione sono Martina, Serena e Michael. Secondo gli ultimi sondaggi della rete, ad avere la peggio potrebbe essere proprio Terlizzi, che potrebbe avere stancato il pubblico per via delle sue numerose problematiche. Di recente inoltre, proprio il modello ha avuto un forte litigio con la De Andrè, personaggio molto amato dal pubblico e spesso al centro delle dinamiche, anche durante la puntata di questa sera.

Finalista Grande Fratello 2019: ecco chi ha più possibilità di riuscita

Chi sarà il primo finalista del Grande Fratello 2019? Questa sera, nel corso dell’ottava puntata condotta da Barbara d’Urso e in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, verrà decretato il primo concorrente che andrà di diritto verso l’ultima puntata del reality show più spiato della televisione italiana. Chi potrebbe essere il personaggio più accreditato? Serena Rutelli ha ottime possibilità di arrivare in finale, così come Gennaro, molto apprezzato soprattutto per il suo comportamento lodevole nei confronti di Francesca De André. Tra gli altri personaggi che potrebbero conquistare la finale, anche Kikò Nalli, per via del suo percorso decisamente equilibrato, nonostante ci siano stati dei piccoli incidenti di percorso. Se Michael Terlizzi supererà questa nuova nomination, potrebbero esserci discrete possibilità anche per lui. Staremo a vedere cosa accadrà stasera, nel corso del nuovo appuntamento che prenderà il via a partire dalle 21.20 circa in onda su Canale 5 con Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi nel ruolo di opinionisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA